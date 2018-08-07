Владелец российского Forbes подал два иска к экс-главреду издания

Владелец группы Artcom Media Group (ACMG), бизнесмен Александр Федотов подал иски к бывшему главному редактору издания Николаю Ускову. В начале июля Усков обратился в суд с требованием о восстановлении в должности.



В Мосгорсуд Федотовым направлено два иска — о защите чести, достоинства и деловой репутации, а также о разглашении коммерческой тайны, передает РБК со ссылкой на директора по связям с общественностью ACMG Дмитрия Озмана.

Об увольнении Ускова с занимаемой им должности стало известно 9 июня. Причиной стали «неудовлетворенность качеством» работы и нарушения трудового контракта со стороны главного редактора журнала. Позднее сам Усков заявил, что был уволен за участие в передаче «Особое мнение» на «Эхе Москвы».

Ранее в редакции издания произошли новые кадровые назначения. Новым главредом стал Андрей Золотов, он сменил Николая Мазурова, который проработал чуть больше месяца после увольнения Николая Ускова. Ранее Мазуров обратился в прокуратуру Москвы в связи с тем, что 25 июля свежий номер Forbes вышел без статьи «Дела семейные» журналистов Сергея Титова и Елены Березанской о братьях Зиявудине и Магомеде Магомедовых.