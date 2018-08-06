В Альметьевске — новый прокурор

Сегодня в Альметьевске прокурор Татарстана Илдус Нафиков представил коллективу городской прокуратуры и активу города нового руководителя. Приказом генпрокурора РФ альметьевским прокурором назначен 52-летний Дамир Яфизов, ранее возглавлявший надзорное ведомство в Спасском и Аксубаевском районах республики.

Старший советник юстиции Дамир Саетгареевич Яфизов родился 20 марта 1966 года в г. Буинске. В 1992 году окончил Казанский госуниверситет и начал работу в должности следователя прокуратуры Апастовского района. В 1997—2008 годах был прокурором Аксубаевского района, позже еще 10 лет работал прокурором Спасского района.

Награжден медалью «290 лет прокуратуре России» (2001), отмечен Благодарностью кабинета министров РТ (2016). Женат, воспитывает троих детей.

Экс-прокурор Альметьевска Рафаэль Шакиров переведен на службу в аппарат прокуратуры Татарстана, сообщили «Реальному времени» в прокуратуре Татарстана.

