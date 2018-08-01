Владельца «Суммы» подозревают в лоббировании интересов через сына Шохина

Следствие обвиняет владельца группы «Сумма» Зиявудина Магомедова в лоббировании интересов через якобы фиктивно трудоустроенного сына президента Российского союза промышленников и предпринимателей (РСПП) Александра Шохина. Об этом заявил обвиняемый.



«Следствие пишет, что я выполнял какие-то лоббистские устремления или стремления через Дмитрия Шохина — сына Александра Николаевича Шохина. Я сам в составе РСПП, а Дмитрий Шохин работал в компании, которую мы приобрели, задолго до того, как мы ее приобрели», — передают «Ведомости» со ссылкой на Магомедова.

По его словам, Шохин работал в компании Fesco, которую группа купила в 2011 году.

Ранее сообщалось, что суд продлил арест Зиявудину Магомедову и его брату Магомеду Магомедову до 5 ноября. На аналогичный срок продлен арест главе «Интекс» Артуру Максидову.