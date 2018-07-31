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Венедиктов подтвердил информацию о гибели журналиста Джемаля в ЦАР

19:02, 31.07.2018

Главный редактор радиостанции «Эхо Москвы» Алексей Венедиктов подтвердил информацию о гибели журналиста Орхана Джемаля и режиссера Александра Расторгуева в Центральноафриканской Республике.

«Да, это, к сожалению, так. Снимал там кино о ЧВК», — цитирует RNS Венедиктова.

Отмечалось, что журналистов остановили на блокпосту. Что именно с ними произошло, неизвестно.

Официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что на опознание выехали российские дипломаты.

Ранее об этом, а также о гибели оператора Кирилла Радченко со ссылкой на источники сообщил «Дождь».

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