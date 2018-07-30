Против руководителей туроператора Polar Tour возбудили уголовное дело

В отношении должностных лиц группы компаний Polar Tour возбудили уголовное дело из-за мошенничества в особо крупном размере.



«В отличие от ряда коллег у этой компании не было фингарантий и реестрового номера. В такой ситуации турагенты и туристы остались один на один со своими проблемами — не просто без денег и поездки, но и без страховок и какого-либо содействия со стороны Polar Tour», — приводит «Интерфакс» слова юриста Александра Байбородина, представляющего интересы нескольких турагентств, пострадавших от действий менеджмента компании.

По его словам, именно конечные продавцы услуг первыми приняли на себя претензии туристов — турагенты вынуждены рассчитываться с ними самостоятельно.

«Возможно, возбуждение уголовного дела поможет отвести гнев туристов от турагентов. Ведь в ситуации с сознательными» туроператорами турагенты имеют на руках документы о прекращении их деятельности и могут рассчитывать на страховку. С Polar Tour этого нет», — отметил он.

Напомним, 15 июня компания сообщила о приостановке своей деятельности из-за невозможности «исполнить свои обязательства по субагентским договорам».

