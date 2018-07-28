В Пермском крае произошло ДТП с пятью машинами, погибли 3 человека

В ДТП с пятью машинами в Пермском крае погибли три и ранены два человека.



Инцидент произошел на трассе Пермь — Березники. Сначала столкнулись два автомобиля Ford Focus, остальные три — уходя от первого столкновения, передает ТАСС со ссылкой на региональное управление МВД.

Три человека погибли, два человека получили травмы. Дорога перекрыта не была. Обстоятельства аварии уточняются.