В Пермском крае произошло ДТП с пятью машинами, погибли 3 человека
В ДТП с пятью машинами в Пермском крае погибли три и ранены два человека.
Инцидент произошел на трассе Пермь — Березники. Сначала столкнулись два автомобиля Ford Focus, остальные три — уходя от первого столкновения, передает ТАСС со ссылкой на региональное управление МВД.
Три человека погибли, два человека получили травмы. Дорога перекрыта не была. Обстоятельства аварии уточняются.Происшествия
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