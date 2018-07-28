В Прикамье в ДТП с пятью машинами погибли три человека
В Пермском крае столкнулись три легковых и два грузовых автомобиля. В результате ДТП погибли три человека, двое пострадали.
По предварительным данным, Ford Focus вылетел на встречную полосу под Березниками. Там он столкнулся с машиной аналогичной марки.
Еще одна «легковушка» и два грузовика врезались в них по инерции. Все пострадавшие и погибшие находились в первых двух автомобилях, пишет «Комсомольская правда».
Оба «Форда» серьезно пострадали. По словам очевидцев, двигатель одного из них вылетел на дорогу. Образовалась пробка.
На данный момент затор ликвидирован. Раненых доставили в больницу.Происшествия
комментарии
Пока никто не оставил комментарий, будьте первым