Сенаторов в отпуске обязали оставаться на связи через систему «Рупор»

Члены Совета Федерации во время отдыха должны постоянно оставаться на связи с Совфедом через систему спецоповещения «Рупор». Об этом сообщил вице-спикер верхней палаты парламента Юрий Воробьев.



«Сейчас начинается отпуск сенаторов. Все мы, коллеги, имеем телефоны, зарегистрированные в системе спецоповещения «Рупор». Прошу вас иметь эти телефоны всегда при себе, не передавать их помощникам и советникам», — цитирует «РИА Новости» Воробьева.

Предложение Воробьева поддержала спикер Совфеда Валентина Матвиенко и допустила, что может быть проверка системы в виде сбора всех сенаторов в зале.

«Если очень соскучимся, может быть, в августе такую тренировку сделаем, заодно проверим», — сказала Матвиенко.

В субботу, 28 июля, завершилась весенняя сессия Совета Федерации. Осенняя сессия начнется 26 сентября.