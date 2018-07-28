В Татарстане самые жесткие условия по «халяль» в РФ – ДУМ РТ

Условия для выдачи знака соответствия «халяль» в Татарстане — самые жесткие среди регионов России. Об этом заявил муфтий РТ Камиль хазрат Самигуллин.



«Я помню, как Йошкар-Ола отказалась от нашего сертификата, потому что мы ставили жесткие условия, чтобы был отдельный цех (для халяльного производства — прим. ред.)», — приводит слова Самигуллина «Татар-информ».

По словам Самигуллина, в республике не приемлемы механические заводы. При этом есть определенные правила, как резать курицу. Как курицу режут в республике, отметил муфтий.

«Если ошпарка курицы идет более 57 градусов, то поры раскрываются, и эти нечистоты в животе расходятся по порам и влияют на вкусовые качества мяса, и курица тоже считается нечистой. Поэтому было установлено, что не более 57 градусов», — пояснил Самигуллин.