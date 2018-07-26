Суд отказался признать должниками ТФБ физлица, которые сняли в банке 25,6 млн рублей

Одиннадцатый апелляционный суд оставил без изменения решение Арбитражного суда РТ о законности снятия денег со счетов физлиц.

В общей сложности конкурсный управляющий пытался оспорить снятия на 25,6 млн рублей. Операции были произведены с 1 по 14 декабря 2016 года. Данные опубликовало Агентство по страхованию вкладов.

Напомним, сделки «Татфондбанка» на сумму около 476 млн рублей признали недействительными. Еще ранее суд восстановил обязательства перед «Татфондбанком» на 26,4 млн рублей.