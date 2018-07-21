Песошин посетил Сабантуй в Москве

Премьер-министр Татарстана Алексей Песошин сегодня принял участие в праздновании Сабантуя, который прошел на территории музея-заповедника «Коломенское».

Главным сюрпризом праздника стал специально изготовленный 2018-килограммовый чак-чак, передает пресс-служба президента РТ.

На площади более 200 000 кв. м разместились татарская и башкирские деревни, восточная ярмарка, аллея национальных шатров «Улица добрых соседей», аттракционы, выставки, мастер-классы от звезд спорта и шоу-бизнеса. Также на празднике впервые прошли скачки и выступление Кавалерийского почетного эскорта Президентского полка службы коменданта Московского Кремля.

Песошин зачитал слова приветствия в адрес Сабантуя-2018 от президента Татарстана Рустама Минниханова, а также вручил благодарственные письма Кабмина РТ.



Напомним, что 7 июля президент РТ Рустам Минниханов в рамках рабочей поездки в Чебоксары посетил «Федеральный Сабантуй — 2018».

