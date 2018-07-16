Суд арестовал остальных участников акции на финальном матче ЧМ-2018 Верзилова, Курачеву и Пахтусову

Суд арестовал остальных участников акции группы Pussy Riot в финале ЧМ-2018 в Лужниках — Ольгу Курачеву, Петра Верзилова и Ольгу Пахтусову.

Они получили в наказание по 15 суток административного ареста, сообщает «Интерфакс».

Также сегодня была арестована первая выбежавшая на поле во время финальной игры мундиаля Вероника Никульшина.

Ранее организация пояснила, что таким образом участники выразили протест в рамках акции «Милиционер вступает в игру». Они потребовали освобождения политических заключенных, прекращения уголовных дел за репосты и незаконных арестов на митингах, а также допущения политической конкуренции в стране.