Смертник подорвал себя у здания министерства в Кабуле, есть погибшие

Террорист-смертник подорвал себя в Кабуле. Происшествие произошло около ворот Министерства восстановления и развития сельских районов Афганистана.

По данным teleSUR TV, погибли как минимум 7 человек, 15 — пострадали. Отмечается, что смертник привёл в действие взрывное устройство в тот момент, когда сотрудники покидали ведомство.

#ÚLTIMAHORA | Atentado suicida en Kabul, Afganistán, dejo varios muertos y heridos, según reportes de la policía pic.twitter.com/0w6ALRIsnS

— teleSUR TV (@teleSURtv) 15 июля 2018 г.

Напомним, ранее 128 человек погибли в результате взрыва в провинции Белуджистан на юго-западе Пакистана. Ранены 150 человек.