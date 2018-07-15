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Смертник подорвал себя у здания министерства в Кабуле, есть погибшие

17:54, 15.07.2018

Террорист-смертник подорвал себя в Кабуле. Происшествие произошло около ворот Министерства восстановления и развития сельских районов Афганистана.

По данным teleSUR TV, погибли как минимум 7 человек, 15 — пострадали. Отмечается, что смертник привёл в действие взрывное устройство в тот момент, когда сотрудники покидали ведомство.

Напомним, ранее 128 человек погибли в результате взрыва в провинции Белуджистан на юго-западе Пакистана. Ранены 150 человек.

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