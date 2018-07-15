Лоббист En+ Дерипаски добивается снятия санкций через иностранных дипломатов в США

Лоббистская компания Mercury LLC из США пытается продвигать так называемый «план Баркера», который предполагает формальное выполнение требований Минфина США — отказ Дерипаски от контроля над En+ (сейчас ему принадлежит 66%).



Mercury, сопредседателем которого является экс-сенатор США Дэвид Виттер, пыталась убедить послов Германии, Франции, Ирландии, Швеции, Австралии и Ямайки направить в Госдепартамент и Управление по контролю за иностранными активами (OFAC) США Дональда Трампа письма в поддержку сокращения контроля Дерипаски в попавшей под санкции UC Rusal, передают «Ведомости».

В черновике писем говорится, что эти меры позволят добиться цели санкций против самого Дерипаски — без ущерба интересам компаний. Отмечается, что такое письмо в середине июня отправила посол Ямайки в Вашингтоне Одри Маркс. Представители посольств Франции и Швеции заявили, что с их представительства писем не направляли.

Ранее стало известно, что En+ Олега Дерипаски может прописаться в России.

