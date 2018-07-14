McDonald's ограничил продажи салатов в США из-за массового отравления

McDonald's ограничил продажу салатов в своих заведениях из-за массовых отравлений в 14 регионах США.



Так, в штате Айова заболели 15 человек, в Иллинойсе — 90 человек, в еще семи штатах — 61 человек. Минздрав связывает заражение с салатами из сети ресторанов, передает РБК.

Отмечается, что циклоспороз вызывается паразитами циклоспорами, которые могут загрязнять пищу и воду. Сипмтомы заражения такой инфекции включают в себя диарею, рвоту и слабость.



Напомним, в Госдуме РФ ранее предложили признать иностранными агентами McDonald's, KFC и другие зарубежные сети ресторанов фастфуда в России.