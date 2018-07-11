На КАПО разбился рабочий

Фото: фото очевидцев

Сегодня в 8.30 на территории Казанского авиазавода с высоты 30 метров упал и разбился рабочий, занимавшейся чисткой окон на крыше одного из зданий. Об этом «Реальному времени» сообщил источник, близкий к правоохранительным органам.

По предварительным данным, мужчина работал со страховкой, но допуска к ведению подобных работ не имел. И в какой-то момент сорвался с крыши и упал через окно прямо в цех.

Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.



