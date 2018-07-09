Налоговый маневр может привести к банкротству заводов — Греф

Президент Сбербанка Герман Греф направил президенту России Владимиру Путину письмо с предупреждением об опасности налогового маневра для нефтеперерабатывающей отрасли и кредитующих ее банков. Сбербанк готов принять участие в доработке законопроекта.



Налоговый маневр в нынешнем виде может привести к неокупаемости инвестиций в модернизацию НПЗ и даже стать причиной банкротства отдельных заводов, передает РБК со ссылкой на соответствующее письмо.

Отмечается, что только Сбербанк выдал нефтяным компаниям на модернизацию НПЗ кредиты на сумму около 455 млрд рублей, еще 110 млрд рублей банк выдал на пока не выбранные кредитные линии в этих целях. Всего российские банки выдали кредиты на модернизацию НПЗ на общую сумму 800 млрд рублей.

По словам Грефа, завершение налогового маневра может привести к тому, что нефтяные компании не смогут обслуживать эти кредиты, а это значит, что банки не вернут свои деньги.

Напомним, правительство собирается провести налоговый маневр в нефтяной отрасли за шесть лет (2019—2024 гг.). Государство планирует поэтапно обнулить экспортные пошлины на нефть и нефтепродукты, повышая налог на добычу полезных ископаемых (НДПИ).