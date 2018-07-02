Скончался бывший председатель Гостелерадио СССР Леонид Кравченко

Журналист, бывший глава Гостелерадио СССР и ТАСС Леонид Кравченко скончался на 81-м году жизни. Об этом ТАСС сообщил его сын, журналист «Эха Москвы» Антон Орехъ (Андрей Кравченко).

Кравченко родился в 1938 году. В 1985 году был назначен первым заместителем председателя Государственного комитета СССР по телевидению и радиовещанию (Гостелерадио СССР).

В конце 1989 года он стал генеральным директором ТАСС, а в следующем году снова вернулся в Гостелерадио на должность председателя Госкомитета до августа 1991 года. С 1998 года и на протяжении последующих пяти лет возглавлял им же созданную «Парламентскую газету».