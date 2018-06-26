Татарстанца под ником Аврил Лавин подозревают в виртуальном развращении детей

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В Татарстане возбуждено уголовное дело о развратных действиях в отношении 14-летней девочки. Под подозрением 34-летний житель Елабуги. По версии следствия, он познакомился с потерпевшей в сети интернет, создав страницу «ВКонтакте» под ником певицы Аврил Лавин.

У следствия есть основания полагать, что под тем же псевдонимом мужчина вступал в переписку и с другими детьми, после чего предлагал им приобщиться к взрослой жизни. Деталей в правоохранительных органах не раскрывают.

Уголовное дело по данному факту было возбуждено на прошлой неделе.

Ранее в Альметьевске 19 лет колонии строгого режима получил мужчина, который развратил 56 детей, ведя в соцсетях аккаунты от имени мальчика и девочки.