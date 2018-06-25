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Кабмин внес в Госдуму проект об обнулении НДС на перелеты на Дальний Восток

14:43, 25.06.2018
Кабмин внес в Госдуму проект об обнулении НДС на перелеты на Дальний Восток
Фото: realnoevremya.ru / Максим Платонов

Правительство РФ внесло в Госдуму законопроект об обнулении НДС на авиаперелеты в регионы Дальнего Востока.

Предполагается, что принятие законопроекта поможет развить транспортную инфраструктуру в ДФО, передает «РИА Новости».

Отмечается, что президент РФ Владимир Путин в ходе прямой линии сообщил, что правительство России одобрило решение об обнулении НДС на авиаперелеты в регионы Дальнего Востока.

Ранее сообщалось, что в России могут ввести льготы на авиабилеты для школьников и студентов.

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