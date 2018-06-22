Минобороны опубликовало рассекреченные документы начала Великой Отечественной

Министерство обороны РФ в День памяти и скорби опубликовало цифровые копии рассекреченных документов начала Великой Отечественной войны.

Среди документов — первые директивы высшего военного командования СССР, множество приказов и документов по военным округам, включая наградные листы и трофейную немецкую карту с планом «Барбаросса».



«Размещение на портале Минобороны беспрецедентного информационного ресурса, посвященного началу Великой Отечественной войны, ставит заслон набирающей обороты фальсификации истории, документально развенчивает многие ее лживые мифы, становится важным элементом в системе военно-патриотического воспитания молодежи», — передает ТАСС со ссылкой на Минобороны.

Поиск и оцифровку ранее не публиковавшихся документов выполнил департамент информации и массовых коммуникаций вместе с центральным архивом Минобороны.