В Ливии задержали одного из лидеров «Аль-Каиды»

Вооруженные силы Ливии поймали одного из лидеров «Аль-Каиды» (террористическая организация, запрещена в России) — Абу Сафьяна бин Каму. Об этом сообщается на официальной странице ливийской армии в Facebook.

Уточняется, что террориста и его сообщника Мухаммеда Идриса аль-Мансури задержали в ходе спецоперации ливийской армии в городе Дерна на севере Ливии.

По информации «Аль-Арабия», бин Каму считается одним из самых авторитетных лидеров «Аль-Каиды». Во время пребывания Усамы бен Ладена в Судане он был его личным водителем.

Абу Сафьян бин Каму отбывал заключение в тюрьме Гуантанамо и был экстрадирован в Ливию 2007 году. В 2011 году ему удалось бежать из тюрьмы Абу-Салим после захвата Триполи повстанцами.

В конце прошлого года ЦРУ рассекретило почти полмиллиона документов, полученных при ликвидации Усамы бен Ладена.