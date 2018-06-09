Суд разрешил экс-начальнику ОП «Вишневский» пройти тест на полиграфе

Фото: Реальное время

Сегодня в Вахитовском райсуде Казани стартовал процесс по делу о посредничестве во взятке 1,2 млн рублей. В преступлении обвиняют двух подполковников — экс-начальник отдела полиции «Вишневский» Рифата Садыкова и замначальника отдела по борьбе с групповой преступностью МВД по РТ Рустема Гарипова.

До оглашения обвинительного заключения защита Садыкова заявила ходатайства — временно снять ограничения его домашнего ареста — ради прохождения исследования на полиграфе. Адвокат отставного подполковника обосновал эту просьбу тем, что показания его подзащитного в деле расходятся.

Гособвинитель Степан Спиридонов против прохождения детектора лжи возражал: «На данный момент у меня нет оснований не доверять показаниям Садыкова. Он пока не допрашивался».

Тем не менее суд посчитал нужным удовлетворить ходатайство. Пройти тестирование подполковник в отставке намерен в ближайший понедельник.