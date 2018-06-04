В Башкирии чиновник Ространснадзора обвиняется в получении взятки

В Башкирии Следком предъявил обвинение во взяточничестве 30-летнему начальнику одного из отделов Западно-Уральского управления Ространснадзора. Правоохранители уверены, что чиновник потребовал ежемесячных платежей от директора коммерческой компании.

По версии следствия, в мае 2018 года обвиняемый предложил директору ООО «Универсал-Авто» общее покровительство в обмен на 75 тысяч каждый месяц, передает пресс-служба СУ СКР по РБ.

Сотрудники ФСБ задержали обвиняемого во время передачи 70 тысяч рублей 2 июня.

Вопрос об аресте будет решен в ближайшее время, отмечают в СКР.

Напомним, что за год в Башкирии было выявлено 800 коррупционных преступлений. Из них более 250 фактов взяточничества.



