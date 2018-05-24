Из суперъяхты Саддама Хусейна сделали отель

Правительство Ирака не смогло продать суперъяхту Саддама Хусейна Basrah Breeze («Бриз Басры») за 30 млн долларов и решило превратить судно в отель.



На яхте, спущенной со стапелей в 1981 году, 17 гостевых кают, 18 кают для экипажа, а также столовые, спальни и другие помещения, которыми пользовался Хусейн. Его кровать размера king size украшает шелковый балдахин, а в одной из ванных комнат с позолоченным декором размещено парикмахерское кресло, сообщает Reuters.

По решению правительства Ирака яхта станет гостиницей для иракских моряков в Басре, где они смогут отдыхать между рейсами, чтобы не тратить время на переезды: многие из них живут в отдаленных от побережья городах.