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Из суперъяхты Саддама Хусейна сделали отель

00:51, 24.05.2018
Из суперъяхты Саддама Хусейна сделали отель
Фото: pixabay.com

Правительство Ирака не смогло продать суперъяхту Саддама Хусейна Basrah Breeze («Бриз Басры») за 30 млн долларов и решило превратить судно в отель.

На яхте, спущенной со стапелей в 1981 году, 17 гостевых кают, 18 кают для экипажа, а также столовые, спальни и другие помещения, которыми пользовался Хусейн. Его кровать размера king size украшает шелковый балдахин, а в одной из ванных комнат с позолоченным декором размещено парикмахерское кресло, сообщает Reuters.

По решению правительства Ирака яхта станет гостиницей для иракских моряков в Басре, где они смогут отдыхать между рейсами, чтобы не тратить время на переезды: многие из них живут в отдаленных от побережья городах.

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