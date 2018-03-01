Как КАМАЗ, «Татнефпром» и «Ак Барс» не пускали охотиться на лисиц

Мешу закрыли для всех рыболовов на время нереста, а территорию природных заповедников в Татарстане хотят расширить в три раза

Фото: Антон Журавлев

После многомесячных общественных обсуждений вокруг введения ограничений на рыбную ловлю в любимой рыбаками реке Меша премьер-министр Татарстана подписал 26 февраля постановление о придании ей статуса особо охраняемой природной территории. В преднерестовый период, с 1 февраля по 15 апреля, действует запрет. Об этом на годовой коллегии ведомства сообщил председатель Госкомитета РТ по биологическим ресурсам Федор Батков. Главной же задачей на 2018 год он назвал расширение в три раза пространства природных заповедников, где нельзя будет ни строить коттеджи, ни охотиться на дичь. Одним словом, экологи всерьез встают на защиту природы. Подробнее — в материале «Реального времени».

60-е место по сохранности природных заповедников

По словам председателя Госкомитета Татарстана по биологическим ресурсам Федора Баткова, сейчас заповедный фонд республики включает 181 особо охраняемую природную территорию общей площадью 371 тысячу га. Среди них 2 тысячи ООПТ федерального значения, 176 — регионального значения. Однако в процентном отношении они занимают только 5,5% от территории республики, тогда как федеральной программой охраны окружающей среды для регионов установлен плановый индикатор в 13,5%. По сохранности природных заповедников Татарстан оказался на 60-м месте среди 89 субъектов РФ, гневно восклицал глава госкомитета по биологическим ресурсам.

Одной из основных причин уничтожения природных заповедников он назвал незаконное строительство всевозможных коттеджей, которые заполонили экологически чистые лесные угодья. Для исправления перекосов Госкомитет по природным ресурсам зарезервировал в этом году 15 различных участков общей площадью 51 тысяча га в районах с сохранившей благополучной экосредой. Но как будет дальше расширяться пространство природных заповедников и в каких направлениях, окончательно еще не решено. По словам Федора Баткова, в настоящее время подготовлено два проекта, которые будут обсуждаться правительством РТ.

По сохранности природных заповедников Татарстан оказался на 60-м месте среди 89 субъектов РФ, гневно восклицал глава госкомитета по биологическим ресурсам. Фото Михаила Фролова / prav.tatarstan.ru

Устье Меши закрыли для любительской ловли

Однако Госкомитет РТ уже проявил твердость в отстаивании сохранности окружающей среды. С его подачи премьер-министр РТ Алексей Песошин подписал 26 февраля постановление о создании особо охраняемой природной территории «Устье реки Меши». Он вводит запрет на ловлю рыбы на участке от села Карадули до впадения Меши в реку Каму. Правда, он будет действовать исключительно в преднерестовые месяцы, с 1 февраля по 15 апреля. Вчера на заседании коллегии Федор Батков поблагодарил присутствующего здесь премьер-министра РТ Алексея Песошина за утверждение долгожданного документа. Как известно, он почти 8 месяцев приводился в соответствие с федеральными и региональными нормативными актами, прошел публичные слушания и был поддержан Ассоциацией рыбопромысловиков и общественной организацией рыбаков-любителей. В начале года он прошел экспертизу Министерства природных ресурсов РФ.

И хотя правительственный документ вышел с опозданием, он все-таки позволит исключить браконьерский лов рыбы в самом популярном рыбацком месте. К тому же штрафные санкции с февраля значительно возросли. Как сообщил Федор Батков, отныне ущерб за незаконное любительское рыболовство в дни нерестилища увеличился с 400 до 560 тысяч рублей.

Федор Батков напомнил, что рыбацкий заповедник «Устье реки Меши» не единственный в республике. По его словам, в конце 2017 года правительство РТ приняло решение о создании Государственного природного зоологического заказника регионального значения «Нерестилище стерляди». По его словам, в нем началось искусственное разведение стерляди, которая относится к краснокнижным видам рыбы. Он надеется, что в скором будущем это позволит увеличить ее популяцию в реках республики и наладить промышленный лов в пределах установленных квот.

По словам Баткова, в заказнике началось искусственное разведение стерляди, которая относится к краснокнижным видам рыбы. Фото eco.tatarstan.ru



Природный капитал из лосей, барсуков и косуль оценили в 785 млн рублей

Большое внимание он уделил состоянию охотничьих хозяйств республики, которые выдают разрешения на охоту животных. По его словам, сейчас они занимают территорию в 6,3 млн га, которая находится в распоряжении 66 пользователей. За 5 лет они инвестировали 900 млн рублей.

Федор Батков расценил их как недостаточные для развития охотничьих хозяйств. При этом он отметил, что природные условия в Татарстане не способствуют естественному размножению животных. «При низком уровне лесистости в 18 процентов, высокой антропогенной нагрузке и большой водной акватории это способствует с одной стороны большому биологическому разнообразию, а с другой — низкому качеству угодий республики, и как следствие неидеальным условия для существования животного мира», — сказал он. По оценке главы Госкомитета, в республике водится 77 видов охотничьих животных суммарной стоимостью 785,4 млн рублей. Сейчас наметился рост популяции лосей, косуль, барсуков, бобров, глухарей. «Если раньше численность лосей не превышала 3-4 тысяч, то сейчас достигнут рост особей на 40%. Для нас это достижения и успех», — порадовался глава Госкомитета.

Охотничьи хозяйства не выдают разрешения на охоту

При всем этом многообразии охотничьи хозяйства с трудом выдают разрешения на любительскую охоту, констатировал Федор Батков. К примеру, не смогли получить разрешения на отлов лисиц ПАО «КАМАЗ», «Татнефтепром-Сюзеевнефть», «Охранный мир «Ак Барс».

«Что это значит? Плохая подготовка к охоте? Или еще хуже — искусственное ограничение? Мы видим, что определенные пользователи не выдают разрешения на охоту и используют свои территории только в своих интересах. Уважаемые охотопользователи, не забывайтесь! Животный мир — это государственная собственность. И он передан вам во временное пользование, в том числе и для предоставления услуг населению на охоту», — пожурил он. Тем не менее со всеми фактами отказа разбирается прокуратура РТ, сообщил Батков. От выдачи разрешений на охоту бюджет получил в прошлом году 65 млн рублей.

Сейчас в полувольном режиме в лесах Татарстана проживают 551 алтайский марал, 351 олень, свыше 5 тысяч фазанов. Фото Марселя Бадыкшина / prav.tatarstan.ru



При этом он выразил обеспокоенность тем, что в этом году началось сокращение финансирования на содержание перевезенных из других регионов особых пород животных. Он напомнил, что в прошлом году с участием президента РТ было выпущено три группы алтайских маралов, выращенных в опытных хозяйствах. Летом прошлого года в Верхнеуслонском районе РТ в естественную среду обитания выпустили первых алтайских маралов. Это мероприятие прошло на базе природного заказника «Лесной ключ». Сейчас в полувольном режиме в лесах Татарстана проживают 551 алтайский марал, 351 олень, свыше 5 тысяч фазанов. В Алексеевском районе выпущено в естественную среду обитания свыше 10 тысяч диких уток. Построен мощный инкубатор на 20 тысяч яиц.

Уже в самом конце коллегии он озвучил результаты борьбы с браконьерами. По словам Федора Баткова, было раскрыто 21 уголовное преступление, тогда как в прошлом году «улов» был больше — 30. Низкий уровень борьбы с браконьерством он объяснил слабыми санкциями, приведя такой пример: матерый браконьер в Черемшанском районе был осужден всего на три с половиной года условно.