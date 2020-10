В БКЗ зажглись «Рубиновые звезды»

Фестиваль, посвященный 75-летию казанской консерватории и 70-летнему юбилею ее ректора, собрал учеников Рубина Абдуллина со всей России

Фото: Илья Репин

На этой неделе в ГБКЗ прошел фестиваль органной музыки «Рубиновые звезды». Посвященный 75-летию казанской консерватории и 70-летию ее ректора, основателя органной школы Татарстана Рубина Абдуллина, он собрал его учеников со всей России. Фестиваль прошел в два концерта: на первом играли выпускники казанской органной школы, работающие сейчас в разных городах нашей страны, а на втором — преподаватели кафедры органа, клавесина и арфы казанской консерватории, включая самого юбиляра.

От Ханты-Мансийска до Санкт-Петербурга

Преподавать в консерватории Рубин Абдуллин начал в 1973 году, придя на кафедру специального фортепиано. А класс органа он ведет уже 42 года, с 1978-го. За это время он выпустил 48 органистов. Его ученики работают сейчас по всей России — в Ханты-Мансийске и Нижнем Тагиле, в Кисловодске и Санкт-Петербурге, не говоря уже о соседях по Поволжью. Ученики Абдуллина работают и в Европе — играют на готических органах в Австрии и Германии, Швейцарии и Норвегии.

Фестиваль «Рубиновые звезды» задумывался как сбор учеников Рубина Кабировича со всего мира, но в эти планы вмешалась пандемия. Разумеется, приехать в Россию тем органистам казанской школы, кто играют сейчас в Европе, не удалось. Поэтому первый фестиваль «Рубиновые звезды» собрал только выпускников казанской консерватории, которые живут в России. Каждый из них привез в подарок учителю свои сокровища: кто-то интерпретировал барочную классику, а кто-то — национальные марийские мелодии, кто-то выбрал строгого и математичного Баха, а кто-то — мятущегося романтика Листа, одни играли импрессионистов, другие — классику XVIII века. Словом, оба концерта получились очень разноплановыми и очень эмоциональными.



Первый концерт состоял только из органных произведений, во втором участвовал и второй орган, и рояль, и хор. Орган, сложнейший инструмент, не скучал во время этих концертов: под руками опытных музыкантов он грустно пел и весело переливался, тихо шептал и яростно клокотал, торжественно звенел и задумчиво вопрошал.

Кто такой хранитель органа?

Заслуженная артистка Татарстана Лада Лабзина долгие годы проработала рядом с Рубином Абдуллиным. Но в прошлом году она уехала из Казани — стала главным органистом и хранителем органа Московского концертного зала «Зарядье»:

— Скучаю ли я по Казани? Хороший вопрос. Времени скучать нет, потому что при первой же возможности я приезжаю в Казань — здесь у меня близкие, семья, дочка. Так сложилось, что в Государственном Большом концертном зале им. Сайдашева я тоже по-прежнему работаю — как консультант по концертным программам. Юридически моя должность называется «начальник органной службы». Мои должностные обязанности носят дуальный характер. В них отражена вся организаторская работа, связанная с органом «Зарядья»: с одной стороны, с органным исполнительством, с другой — с самим органом и его сохранением, поддержанием необходимого уровня влажности, настройкой, обыгрыванием.



Лада Лабзина рассказала о своих новых обязанностях — «хранитель органа» для многих звучит загадочно и непонятно. Дело в том, что инструмент всегда должен быть в форме, готовым для концертных выступлений. Он должен звучать минимум пять раз в неделю по 2—3 часа. Поэтому для широкой публики эту должность и называют «хранитель органа» — как музейный хранитель, потому что орган — самый большой музыкальный инструмент. Безусловно, он — культурное достояние, должен быть в сохранности и «хорошо себя чувствовать».



Не только руки

Поздравить с юбилеем Рубина Абдуллина приехала и его ученица из Нижнего Тагила Наталья Воронина. Солистка филармонии побаловала казанцев исполнением «Эпилога для педали соло» из сюиты «Памяти Фрескобальди» Жана Лангле. Особенность этого произведения заключается в том, что музыкант играет только ногами, используя только нижний регистр инструмента. Кстати, во время обоих концертов работа органиста транслировалась на видео — на экраны по бокам концертного зала проецировалось изображение. Так что зритель в зале мог не только слышать величественный инструмент, но и видеть, как музыкант управляется с ним. Поэтому сольный «ножной» номер оказался особенно эффектным: зал взорвался аплодисментами и криками «Браво!» после его окончания.

Наталья Воронина рассказала «Реальному времени» об опыте, полученном под руководством учителя:

— Казанская органная школа — тот фундамент, на котором строится вся моя деятельность в качестве органиста. Я думаю, что нет принципиальной разницы в работе органиста в Нижнем Тагиле или где-либо еще, так как публика в любом городе заслуживает уважения, а исполнение музыки — полной самоотдачи. Рубину Кабировичу я всегда благодарна за саму возможность стать органистом, ведь я приехала в Казань без какой-либо органной подготовки, не имея в своем городе инструмента и не видя перспективы его появления. Было только горячее желание учиться и играть. Поразительно, с каким вниманием и искренним интересом он отнесся ко мне. Его уроки каждый раз открывали мне целый мир новой музыки, новых мыслей, заставляли бесконечно работать и чувствовать радость от познания нового. Рубин Кабирович как никто другой умеет вдохновлять, открывать в каждом ученике его лучшие качества и внушать веру в себя. Итогом всего стало настоящее чудо — благодаря моему учителю в Нижнем Тагиле действительно появился духовой орган! Пять лет он радует тагильчан своим великолепным звучанием, а зал на органных концертах всегда полон благодарных слушателей.

Орган в Нижний Тагил действительно приехал именно благодаря посредничеству Абдуллина. Ему больше ста лет, он последовательно стоял в церквях норвежских Бремена и Драммена, а в 2014 году его безвозмездно передали Нижнему Тагилу — договаривался об этом в том числе лично Абдуллин.



В Томске живет еще один ученик Рубина Абдуллина, Дмитрий Ушаков. В своем городе он проводит серию органных концертов в университете, а два последних года работает органистом и художественным руководителем хора в храме Покрова Пресвятой Богородицы.

— Профессор никогда не предлагал готовых решений, — говорит Ушаков «Реальному времени». — Ни разу не было сказано нечто вроде: «Вот так играть нельзя, вот за это снимут с первого тура, а играй вот так». Напротив, это была самая настоящая школа интерпретации — в самом высоком смысле слова интерпретация — как сотворчество с композитором, как создание звучащей музыки прямо здесь и прямо сейчас...

Народные мелодии в уникальной аранжировке

На первом концерте фестиваля зрителей удивила органистка Антонина Воронина из Йошкар-Олы. Она исполнила концертную пьесу Станислава Элембаева на марийские темы — взяла да и переложила народные песни мари для такого, казалось бы, далекого от них инструмента. Получилось как минимум ярко, как максимум — виртуозно.

— Мы работаем в республике Марий Эл, и, естественно, нельзя обходить вниманием марийскую национальную культуру и произведения марийских композиторов. Пьеса написана на народные марийские мелодии, я услышала ее в оркестровом варианте и решила попробовать переложить для органа. Получилась яркое, по-моему, произведение, слушатели всегда принимают его тепло, — поделилась с «Реальным временем» органистка.



Антонина Воронина подмечает, что, на ее взгляд, казанская органная школа — это прежде всего воспитание разностороннего, образованного, с широким кругозором музыканта. Не узкого специалиста, но личности, способной на самостоятельное осмысление музыкальных шедевров. Казанская органная школа воспитывает музыканта-исполнителя в целом и концертного органиста в частности, прежде всего благодаря активной концертной деятельности во время обучения.

— Нельзя не отметить великолепные инструменты, органы, на которых проходит обучение — барочный Eule и великолепный Flentrop, — дающие ученикам ни с чем не сравнимый слуховой и игровой опыт, — резюмировала ученица Рубина Абдуллина.

На концерте педагогов казанской консерватории выступила Ильсияр Сулейманова. Она закончила аспирантуру по классу органа у профессора Абдуллина. Она напомнила, что казанская консерватория оснащена разнообразными инструментами, которые абсолютно не похожи друг на друга. Eule в Камерном (ныне Органном) зале и Flentrop в Большом концертном зале очень разные, и это дает студентам уникальную возможность — поиграть и на немецком инструменте с его яркими микстурами, и на Flentrop, где совершенно другая краска регистров. Все это формирует вкус казанских органистов.

— Казанская органная школа отличается профессионализмом — как и в Московской, и в Санкт-Петербургской консерваториях. Но наши органисты играют ярко, очень эмоционально, в их игре есть и профессионализм, и яркость исполнения. Наши учителя добивались не только точной артикуляции, стилистики, но и своего подхода, своего слышания произведения. Уроки наши в казанской консерватории были очень творческими, и Рубин Кабирович говорил, что надо уметь не столько ученически правильно, грамотно исполнять сочинение, но и раскрыться как музыкант, донести свою мысль до слушателя, — говорит она.



Хозяин казанского органа

Некоторое время назад Рубин Кабирович Абдуллин рассказывал «Реальному времени» о том, как в Казани появился орган. Среди прочего он делился тогда своими впечатлениями: будучи студентом, юным музыкантом-пианистом, он прокрался в концертный зал, когда орган еще только собирали чешские мастера. И вот он стоял в разобранном концертном зале консерватории перед величественным инструментом и «был раздавлен» его масштабом: «Я стоял и думал: как же на тебе играют?»... Он и стал первым казанским органистом: первый ректор казанской консерватории Назиб Жиганов предложил ему учиться играть на этом инструменте. Абдуллин в итоге не только научился, но и основал нашу органную школу, слава которой давно и прочно укрепилась не только в России, но и в Европе.



Второй концерт «Рубиновых звезд» закрывало выступление Рубина Кабировича. Маэстро сам вышел к своему инструменту и сыграл великого Баха — прелюдию и фугу си минор из «Хорошо темперированного клавира». И это было удивительное впечатление. Хозяин казанского органа играл на нем спокойно, уверенно и в то же время с огромным уважением и любовью.

Волей-неволей думаешь о том, сколько же всего вместилось в эти почти пятьдесят лет, которые пролегли между юношей-пианистом, ошеломленным мощью неизведанного инструмента, и маститым музыкантом, вырастившим целую плеяду профессиональных органистов. Как будто эти полвека просто растворились в величественных звуках музыки. Как будто они впитались в стены этого зала и проникли в сердце каждого ученика. Как будто каждый из этих годов лег кирпичиком в построение музыкальной традиции Казани и Татарстана и стал частью славы в музыкальном мире.

Завершало концерт выступление хора казанской консерватории: The Last Words of David Рэндалла Томпсона под аккомпанемент ректора. А потом были бесчисленные цветы, долгие аплодисменты, объятия учителя с учениками. Трогательность и величественность этих моментов не смогло заглушить ничто: ни «половинная» рассадка зала, ни карантинные маски на зрителях, ни отсутствие учеников из-за рубежа.

Торжества, посвященные 75-летию казанской консерватории, еще продолжатся, да и юбилей ее ректора тоже будут отмечать не один день. Но, пожалуй, фестиваль «Рубиновые звезды» станет одной из главных жемчужин в сокровищнице юбилейных торжеств.

