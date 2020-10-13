Миннегалиев Роберт Хамитович
Общая информация
Родился 05 июля 1972 года в Апастовском районе РТ.
Образование
2007 г. — окончил Казанский финансово-экономический институт, Высшую школу бизнеса Университета Чикаго. Кандидат экономических наук.
Трудовая деятельность
1993-1996 гг. — работал на Казанском молочном комбинате. За это время он прошел путь с должности заместителя главного бухгалтера до заместителя генерального директора — начальника финансово-расчетного центра.
1996-1997 гг. — начальник отдела по работе с банками и внебюджетными фондами Министерства финансов РТ
1997-1998 гг. — руководитель департамента по управлению целевыми фондами Министерства финансов РТ.
1998-2003 гг. — первый заместитель министра финансов РТ — директор Департамента казначейства министерства финансов РТ.
2003-2015 гг. — председатель правления ПАО «АК БАРС» БАНК.
2009-2014 гг. — депутат четвертого созыва Государственного совета РТ.
С октября 2015 гг. — помощник президента РТ по вопросам проекта «Выставочный комплекс Kazan Expo-WorldSkills Arena».
2015-2019 гг. — генеральный директор ООО «Казань Экспо».
С 2019 г. — генеральный директор АНО «Казань Экспо».
Главный государственный советник 1 класса.
Награды и звания
Заслуженный экономист РФ.
Заслуженный экономист РТ.
Награжден медалью «В память 1000-летия Казани», благодарностью кабинета министров РТ, почетным знаком Ассоциации Российских банков.
Контакты
- Регион: Татарстан
- Адрес: 422623, Лаишевский район, с. Б.Кабаны, ул. Выставочная, к1
- Телефон: (843) 222-03-01
- Email: ano@kazanexpo.ru
- Сайт: https://www.kazanexpo.ru/
Дата последнего обновления: 13.10.2020