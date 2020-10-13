Миннегалиев Роберт Хамитович

Общая информация

Родился 05 июля 1972 года в Апастовском районе РТ.

Образование

2007 г. — окончил Казанский финансово-экономический институт, Высшую школу бизнеса Университета Чикаго. Кандидат экономических наук.

Трудовая деятельность

1993-1996 гг. — работал на Казанском молочном комбинате. За это время он прошел путь с должности заместителя главного бухгалтера до заместителя генерального директора — начальника финансово-расчетного центра.

1996-1997 гг. — начальник отдела по работе с банками и внебюджетными фондами Министерства финансов РТ

1997-1998 гг. — руководитель департамента по управлению целевыми фондами Министерства финансов РТ.

1998-2003 гг. — первый заместитель министра финансов РТ — директор Департамента казначейства министерства финансов РТ.

2003-2015 гг. — председатель правления ПАО «АК БАРС» БАНК.

2009-2014 гг. — депутат четвертого созыва Государственного совета РТ.

С октября 2015 гг. — помощник президента РТ по вопросам проекта «Выставочный комплекс Kazan Expo-WorldSkills Arena».

2015-2019 гг. — генеральный директор ООО «Казань Экспо».

С 2019 г. — генеральный директор АНО «Казань Экспо».

Главный государственный советник 1 класса.

Награды и звания



Заслуженный экономист РФ.

Заслуженный экономист РТ.

Награжден медалью «В память 1000-летия Казани», благодарностью кабинета министров РТ, почетным знаком Ассоциации Российских банков.

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