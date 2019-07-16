Победа в Лиге наций: философия Саммельвуо работает и в сборной России

Второй год подряд россияне выигрывают престижный коммерческий турнир

Главным открытием волейбольного года в стране, без сомнений, уже можно назвать финского тренера Туомаса Саммельвуо. Весной он героически привел к победе в чемпионате России кемеровский «Кузбасс», который остановил гегемонию казанского «Зенита», а в этот понедельник во главе молодой и дерзкой сборной России сумел обыграть в финале Лиги наций сборную США на ее площадке. О том, какой непростой путь к победе проделали россияне, какую важную роль в этой сборной играет финн, а также о будущем национальной команды — в материале «Реального времени».

От Уфы до Чикаго — через Австралию, Бразилию и Иран

85 часов в воздухе, 64 тысячи километров, 14 часовых поясов, 15 матчей за 30 дней. Таковы были главные цифры первого месяца лета для волейбольной сборной России. Календарь подопечных Туомаса Саммельвуо был сложнейшим — путешествовать приходилось каждый уик-энд : сначала из Сербии в Уфу на российский этап, оттуда в Иран, затем в Бразилию, а заканчивалось все длительным перелетом в Австралию. Однако финский специалист изначально выбрал выигрышную тактику, пусть и довольно спорную.

Во-первых, Лигу наций пропускали сразу несколько ключевых игроков, которые уступили свои места в основном молодым волейболистам. В большинстве своем отдых получили лидеры казанского «Зенита», у которых выдался довольно тяжелый сезон. Плюс, как недавно метко высказался главный тренер татарстанского клуба, его ключевые игроки не молодеют. Михайлову и Бутько уже за 30 лет, Вольвич подбирается к этой отметке, 37-летний Вербов и вовсе «заморозил» карьеру до января следующего года и находится сейчас в статусе старшего тренера «Зенита» и главного тренера сборной России на Универсиаде. На смену большинству ведущих игроков сборной предыдущих лет взяли лидеров чемпионского «Кузбасса» либо более-менее опытных игроков, которые долгое время были на вторых ролях. Любопытно, что сразу три новичка «Зенита-Казань» этого лета являются игроками этой чемпионской команды: диагональный Денис Земченок здорово помог на групповом этапе, доигровщик Федор Воронков побывал в статусе и запасного, и основного игрока, а Валентин Голубев стал основным либеро сборной России этого сезона.

Второй момент, который вызывал споры, но результат Финала шести показал правоту тренерского штаба, — это большая ротация состава. Дошло до того, что практически на все важнейшие матчи групповой стадии турнира и первого этапа Финала шести Саммельвуо выставлял дублеров. В Чикаго в первой игре против США и ее лидеров сыграл, например, доигровщик Антон Семышев, а в финальном матче против все тех же американцев был рискованный перевод Федора Воронкова в диагональ в тот момент, когда у Виктора Полетаева не пошла игра и ему срочно нужна была передышка.

Главным открытием волейбольного года в стране, без сомнений, уже можно назвать финского тренера Туомаса Саммельвуо. Фото volleyballnews.ru

Ну и, в-третьих, Туомас пошел на еще больший риск, давая передышку ключевым игрокам прямо по ходу Лиги наций. Так пропустили несколько этапов Дмитрий Волков и Егор Клюка, Полетаеву разрешили подлечиться, а Максима Михайлова решено было не заявлять на Финал шести и предоставить ему больше времени для восстановления и подготовки к олимпийскому отбору в августе. Таким образом, все решения финна были неочевидны. Однако все принесли пользу и сыграли большую роль в итоговом результате команды — втором подряд завоеванном титуле Лиги наций.

«У Саммельвуо все построено на доверии»

Пожалуй, лучшим игроком нынешней сборной России можно назвать доигровщика новоуренгойского «Факела» Дмитрия Волкова. В недавнем интервью «Реальному времени» он рассказывал, что от круглогодичных тренировок и игр без отдыха мозг волейболиста может «взорваться», поэтому справедливо, что именно ему и его партнеру по клубу Егору Клюке этим летом был предоставлен отдых прямо по ходу турнира. Относительно философии Саммельвуо Волков поведал нам следующее:

— Наш тренер не ставит жестких рамок, когда нельзя усмехнуться лишний раз. Туомас совершенно адекватный, мы можем и подшутить, и посмеяться. Я это очень приветствую. Но о наших приколах лучше не рассказывать, они все не совсем приличные.

— Чем отличается подход Саммельвуо от подхода тех же Шляпникова и Алекно?

— Они отличаются во всем, у каждого тренера свой подход и своя методика. Каждый тренер приходит со своим видением игры. Да, у Шляпникова и Саммельвуо кардинально разные подходы.

Сейчас у нас все построено на доверии, тренировки интересные, нас не перегружают. Это тоже мне очень нравится. Все парни с хорошим настроением, все рады работать в такой атмосфере. Надеюсь, это приведет к хорошему результату. Стили совершенно разные, сравнивать даже нет смысла.

Лучшим игроком нынешней сборной России можно назвать доигровщика новоуренгойского «Факела» Дмитрия Волкова. Фото vk.com

Блок россиян сделал разницу

По итогам предварительного этапа в Финал шести вышли пять сборных (Россия, Иран, Бразилия, Франция и Польша) плюс хозяин, сборная США. Финальная «пулька» проходила с 10 по 15 июля в Чикаго и не смогла собрать всех звездных волейболистов даже команд-финалистов. В августе начинаются олимпийские отборы и большинство топовых сборных считают главным турниром лета именно эти соревнования, ведь путевку на Олимпиаду в Токио-2020 на них можно завоевать с первой попытки. Ну а Лига наций лишилась целого ряда звезд: французов Эрвина Нгапета и Жени Гребенникова, поляков Фабиана Джизги и Михала Кубяка, а также нескольких бразильских игроков, получивших травмы. В сильнейшем составе сыграли только хозяева Финала шести, а также традиционно боевитая сборная Ирана.

Первым соперником россиян на групповом этапе в Чикаго была сборная Франции. Подопечным Саммельвуо нужно было брать обязательный реванш за обидное поражение в первой игре Лиги наций в Сербии, которая прошла еще в мае (1:3). Ответная игра в США получилась более чем убедительной — 3:0 (25:16, 25:23, 25:17). Уже в этой игре стало понятно, за счет чего россияне собираются достигнуть общего успеха — это игра на блоке. 20-7 — это внушительное преимущество, которое становится еще выразительнее, если считать количество удачных блокирований в каждом сете отдельно (5:1, 7:3, 8:3).

Далее на групповой стадии была игра с США, которой Саммельвуо пожертвовал. Разгромные 0:3 против основных игроков американской сборной могли ввести в заблуждение только невнимательного зрителя, так как практически вся основа сборной России получила отдых в связи с досрочно выполненной задачей выхода в следующую стадию.

В полуфинале россияне играли с действующими чемпионами мира из Польши. Играя, по сути, неосновным составом, поляки сумели в США преподнести две сенсации, обыграв Бразилию (3:2) и Иран (3:1). Любопытно, что даже главный тренер сборной Польши Витал Хейнен не скрывал, что планирует в случае поражения в этой игре срочно вернуться в Европу и присоединиться к тем сборникам, которые продолжают готовиться к олимпийскому отбору. Напомним, что с 1 августа этого года за сборную Польши официально получит право играть Вильфредо Леон.

В полуфинале россияне играли с действующими чемпионами мира из Польши. Фото volleyball.world

Без него поляки тоже выглядят крепкой командой, однако россияне оказались в этом матче намного злее и искуснее. Когда смотришь на подопечных Саммельвуо, иногда кажется, что почти все волейболисты сборной России — это переодетые игроки кемеровского «Кузбасса». Заряженность абсолютно на каждый розыгрыш просто потрясает воображение. Встречу россияне выиграли со счетом 3:1 (25:19, 24:26, 25:22, 25:21) в первую очередь за счет классной игры Виктора Полетаева в атаке (он набрал около 70% эффективности в этом элементе).

Еще три турнира сборных в этом году

В финале против США предстояло увидеть самую показательную игру нынешней сборной России. Связующий Игорь Кобзарь максимально ускорил скорость атаки, а блок-защита сборной включились на полную мощность. Главными героями решающей игры можно назвать блокирующих Ильяса Куркаева и Ивана Яковлева. Оба цементировали как центр сетки, так и края, удачно действуя как на одиночных блоках, так и на групповых. Самыми результативными игроками матча стали два американских игрока, Андерсон (19 очков) и Сандер (20 очков), однако сборная России помимо блока здорово выглядела и в атаке. Волков и Полетаев довольно неровно начали финал, однако в решающие моменты не подвели. Как итог, 3:1 (25:23, 20:25, 25:21, 25:20) и вторая подряд победа сборной России в престижном коммерческом турнире.

Да, Лига наций — это коммерческий турнир, поэтому за общую победу российская команда получила призовые в размере одного миллиона долларов. Ближайшие два финала этого соревнования (в 2020-м и в 2021-м) также пройдут в США, так как американцы подписали с Международной федерацией волейбола сразу трехлетний контракт. Кстати, с 1996 года исправно работает так называемое «проклятие» хозяина турнира (ранее он, напомним, назывался «Мировая лига»). Тогда голландцы в Роттердаме в последний раз выиграли финальную часть дома.

Второй год подряд россияне побеждают в Лиге наций, по сути, экспериментальным составом. Любопытно, что с 2011 года этот турнир выигрывали все главные тренеры сборной России: Владимир Алекно (2011), Андрей Воронков (2013), Сергей Шляпников (2018) и Туомас Саммельвуо (2019).

Однако формально важнейшим соревнованием сезона для сборной России станет, повторим, олимпийский отбор, который пройдет с 9 по 11 августа в Санкт-Петербурге. После этого осенью еще будет чемпионат Европы, концовка которого состыкуется еще и с октябрьским Кубком мира — он традиционно пройдет в Японии. В случае решения задачи выхода на Олимпиаду в Токио досрочно, этот сезон может стать одним из лучших для сборной за несколько лет.

Второй год подряд россияне побеждают в Лиге наций, по сути, экспериментальным составом. Фото volleyball.world

На фоне выигрыша первого в истории сборной России золота чемпионата мира по пляжному волейболу и нынешнего повторного успеха в Лиге наций Всероссийская федерация волейбола может потирать руки и гордиться собой. Однако все нынешние успехи на уровне сборных не должны вводить в заблуждение — проблем в нашем волейболе все еще предостаточно, и главная из них заключается в отсутствии профессиональной лиги, самодостаточной и не зависящей только от сборной. Между тем на календарь, регламент и структуру следующего чемпионата России не взглянуть без удивления. Ради подготовки к Олимпиаде 2020 года и досрочного завершения сезона еще в начале апреля перекроили не только Суперлигу, но и Высшую лигу А, в которой игроков сборной России не бывает.