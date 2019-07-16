Победа в Лиге наций: философия Саммельвуо работает и в сборной России
Второй год подряд россияне выигрывают престижный коммерческий турнир
Главным открытием волейбольного года в стране, без сомнений, уже можно назвать финского тренера Туомаса Саммельвуо. Весной он героически привел к победе в чемпионате России кемеровский «Кузбасс», который остановил гегемонию казанского «Зенита», а в этот понедельник во главе молодой и дерзкой сборной России сумел обыграть в финале Лиги наций сборную США на ее площадке. О том, какой непростой путь к победе проделали россияне, какую важную роль в этой сборной играет финн, а также о будущем национальной команды — в материале «Реального времени».
От Уфы до Чикаго — через Австралию, Бразилию и Иран
85 часов в воздухе, 64 тысячи километров, 14 часовых поясов, 15 матчей за 30 дней. Таковы были главные цифры первого месяца лета для волейбольной сборной России. Календарь подопечных Туомаса Саммельвуо был сложнейшим — путешествовать приходилось каждый уик-энд : сначала из Сербии в Уфу на российский этап, оттуда в Иран, затем в Бразилию, а заканчивалось все длительным перелетом в Австралию. Однако финский специалист изначально выбрал выигрышную тактику, пусть и довольно спорную.
Во-первых, Лигу наций пропускали сразу несколько ключевых игроков, которые уступили свои места в основном молодым волейболистам. В большинстве своем отдых получили лидеры казанского «Зенита», у которых выдался довольно тяжелый сезон. Плюс, как недавно метко высказался главный тренер татарстанского клуба, его ключевые игроки не молодеют. Михайлову и Бутько уже за 30 лет, Вольвич подбирается к этой отметке, 37-летний Вербов и вовсе «заморозил» карьеру до января следующего года и находится сейчас в статусе старшего тренера «Зенита» и главного тренера сборной России на Универсиаде. На смену большинству ведущих игроков сборной предыдущих лет взяли лидеров чемпионского «Кузбасса» либо более-менее опытных игроков, которые долгое время были на вторых ролях. Любопытно, что сразу три новичка «Зенита-Казань» этого лета являются игроками этой чемпионской команды: диагональный Денис Земченок здорово помог на групповом этапе, доигровщик Федор Воронков побывал в статусе и запасного, и основного игрока, а Валентин Голубев стал основным либеро сборной России этого сезона.
Второй момент, который вызывал споры, но результат Финала шести показал правоту тренерского штаба, — это большая ротация состава. Дошло до того, что практически на все важнейшие матчи групповой стадии турнира и первого этапа Финала шести Саммельвуо выставлял дублеров. В Чикаго в первой игре против США и ее лидеров сыграл, например, доигровщик Антон Семышев, а в финальном матче против все тех же американцев был рискованный перевод Федора Воронкова в диагональ в тот момент, когда у Виктора Полетаева не пошла игра и ему срочно нужна была передышка.
Ну и, в-третьих, Туомас пошел на еще больший риск, давая передышку ключевым игрокам прямо по ходу Лиги наций. Так пропустили несколько этапов Дмитрий Волков и Егор Клюка, Полетаеву разрешили подлечиться, а Максима Михайлова решено было не заявлять на Финал шести и предоставить ему больше времени для восстановления и подготовки к олимпийскому отбору в августе. Таким образом, все решения финна были неочевидны. Однако все принесли пользу и сыграли большую роль в итоговом результате команды — втором подряд завоеванном титуле Лиги наций.
«У Саммельвуо все построено на доверии»
Пожалуй, лучшим игроком нынешней сборной России можно назвать доигровщика новоуренгойского «Факела» Дмитрия Волкова. В недавнем интервью «Реальному времени» он рассказывал, что от круглогодичных тренировок и игр без отдыха мозг волейболиста может «взорваться», поэтому справедливо, что именно ему и его партнеру по клубу Егору Клюке этим летом был предоставлен отдых прямо по ходу турнира. Относительно философии Саммельвуо Волков поведал нам следующее:
— Наш тренер не ставит жестких рамок, когда нельзя усмехнуться лишний раз. Туомас совершенно адекватный, мы можем и подшутить, и посмеяться. Я это очень приветствую. Но о наших приколах лучше не рассказывать, они все не совсем приличные.
— Чем отличается подход Саммельвуо от подхода тех же Шляпникова и Алекно?
— Они отличаются во всем, у каждого тренера свой подход и своя методика. Каждый тренер приходит со своим видением игры. Да, у Шляпникова и Саммельвуо кардинально разные подходы.
Сейчас у нас все построено на доверии, тренировки интересные, нас не перегружают. Это тоже мне очень нравится. Все парни с хорошим настроением, все рады работать в такой атмосфере. Надеюсь, это приведет к хорошему результату. Стили совершенно разные, сравнивать даже нет смысла.
Блок россиян сделал разницу
По итогам предварительного этапа в Финал шести вышли пять сборных (Россия, Иран, Бразилия, Франция и Польша) плюс хозяин, сборная США. Финальная «пулька» проходила с 10 по 15 июля в Чикаго и не смогла собрать всех звездных волейболистов даже команд-финалистов. В августе начинаются олимпийские отборы и большинство топовых сборных считают главным турниром лета именно эти соревнования, ведь путевку на Олимпиаду в Токио-2020 на них можно завоевать с первой попытки. Ну а Лига наций лишилась целого ряда звезд: французов Эрвина Нгапета и Жени Гребенникова, поляков Фабиана Джизги и Михала Кубяка, а также нескольких бразильских игроков, получивших травмы. В сильнейшем составе сыграли только хозяева Финала шести, а также традиционно боевитая сборная Ирана.
Первым соперником россиян на групповом этапе в Чикаго была сборная Франции. Подопечным Саммельвуо нужно было брать обязательный реванш за обидное поражение в первой игре Лиги наций в Сербии, которая прошла еще в мае (1:3). Ответная игра в США получилась более чем убедительной — 3:0 (25:16, 25:23, 25:17). Уже в этой игре стало понятно, за счет чего россияне собираются достигнуть общего успеха — это игра на блоке. 20-7 — это внушительное преимущество, которое становится еще выразительнее, если считать количество удачных блокирований в каждом сете отдельно (5:1, 7:3, 8:3).
Далее на групповой стадии была игра с США, которой Саммельвуо пожертвовал. Разгромные 0:3 против основных игроков американской сборной могли ввести в заблуждение только невнимательного зрителя, так как практически вся основа сборной России получила отдых в связи с досрочно выполненной задачей выхода в следующую стадию.
В полуфинале россияне играли с действующими чемпионами мира из Польши. Играя, по сути, неосновным составом, поляки сумели в США преподнести две сенсации, обыграв Бразилию (3:2) и Иран (3:1). Любопытно, что даже главный тренер сборной Польши Витал Хейнен не скрывал, что планирует в случае поражения в этой игре срочно вернуться в Европу и присоединиться к тем сборникам, которые продолжают готовиться к олимпийскому отбору. Напомним, что с 1 августа этого года за сборную Польши официально получит право играть Вильфредо Леон.
Без него поляки тоже выглядят крепкой командой, однако россияне оказались в этом матче намного злее и искуснее. Когда смотришь на подопечных Саммельвуо, иногда кажется, что почти все волейболисты сборной России — это переодетые игроки кемеровского «Кузбасса». Заряженность абсолютно на каждый розыгрыш просто потрясает воображение. Встречу россияне выиграли со счетом 3:1 (25:19, 24:26, 25:22, 25:21) в первую очередь за счет классной игры Виктора Полетаева в атаке (он набрал около 70% эффективности в этом элементе).
Еще три турнира сборных в этом году
В финале против США предстояло увидеть самую показательную игру нынешней сборной России. Связующий Игорь Кобзарь максимально ускорил скорость атаки, а блок-защита сборной включились на полную мощность. Главными героями решающей игры можно назвать блокирующих Ильяса Куркаева и Ивана Яковлева. Оба цементировали как центр сетки, так и края, удачно действуя как на одиночных блоках, так и на групповых. Самыми результативными игроками матча стали два американских игрока, Андерсон (19 очков) и Сандер (20 очков), однако сборная России помимо блока здорово выглядела и в атаке. Волков и Полетаев довольно неровно начали финал, однако в решающие моменты не подвели. Как итог, 3:1 (25:23, 20:25, 25:21, 25:20) и вторая подряд победа сборной России в престижном коммерческом турнире.
Да, Лига наций — это коммерческий турнир, поэтому за общую победу российская команда получила призовые в размере одного миллиона долларов. Ближайшие два финала этого соревнования (в 2020-м и в 2021-м) также пройдут в США, так как американцы подписали с Международной федерацией волейбола сразу трехлетний контракт. Кстати, с 1996 года исправно работает так называемое «проклятие» хозяина турнира (ранее он, напомним, назывался «Мировая лига»). Тогда голландцы в Роттердаме в последний раз выиграли финальную часть дома.
Второй год подряд россияне побеждают в Лиге наций, по сути, экспериментальным составом. Любопытно, что с 2011 года этот турнир выигрывали все главные тренеры сборной России: Владимир Алекно (2011), Андрей Воронков (2013), Сергей Шляпников (2018) и Туомас Саммельвуо (2019).
Однако формально важнейшим соревнованием сезона для сборной России станет, повторим, олимпийский отбор, который пройдет с 9 по 11 августа в Санкт-Петербурге. После этого осенью еще будет чемпионат Европы, концовка которого состыкуется еще и с октябрьским Кубком мира — он традиционно пройдет в Японии. В случае решения задачи выхода на Олимпиаду в Токио досрочно, этот сезон может стать одним из лучших для сборной за несколько лет.
На фоне выигрыша первого в истории сборной России золота чемпионата мира по пляжному волейболу и нынешнего повторного успеха в Лиге наций Всероссийская федерация волейбола может потирать руки и гордиться собой. Однако все нынешние успехи на уровне сборных не должны вводить в заблуждение — проблем в нашем волейболе все еще предостаточно, и главная из них заключается в отсутствии профессиональной лиги, самодостаточной и не зависящей только от сборной. Между тем на календарь, регламент и структуру следующего чемпионата России не взглянуть без удивления. Ради подготовки к Олимпиаде 2020 года и досрочного завершения сезона еще в начале апреля перекроили не только Суперлигу, но и Высшую лигу А, в которой игроков сборной России не бывает.
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