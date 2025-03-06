В преддверии 8 Марта средний чек цветов в Казани вырос на 20%

Рост цен и неурожай тюльпанов сделали недоступным самый бюджетный праздничный букет

Фото: Реальное время

В преддверии Международного женского дня цены на популярные срезанные цветы в Казани выросли, по оценкам экспертов, в среднем на 20%. Это соответствует общероссийской тенденции: в целом по стране букеты подорожали примерно на четверть. Традиционный народный вариант и один из самых бюджетных — веточка «мимозы» — обойдется в нашем городе в 350 рублей, год назад цена была на 100 рублей ниже. Тюльпаны стартуют от 80, а розы от 129 рублей за штуку. Подробнее о тенденциях цветочного рынка в преддверии праздника — в материале «Реального времени».

Недорогие тюльпаны заканчиваются

«Реальное время» подсчитало, на сколько подорожали самые популярные у покупателей цветы перед Международным женским днем. Для сравнения был взят нижний порог цен на самые бюджетные букеты. При этом стоимость одного цветка пришлось вычислять — сегодня в Казани даже в рознице почти не предлагают цветы поштучно, а минимальное количество варьируется от 3 до 5, а то и до 9 в зависимости от продавца.

Надира Хасанова / realnoevremya.ru

Самые недорогие букеты можно приобрести в торговых сетях — там цены на популярные весенние цветы — тюльпаны — начинаются от 80 рублей за штуку, на розу — от 129, на кустовые хризантемы — от 133, на ирис — от 95. Однако и выбор в сетях не широк, а некоторые и вовсе ограничились тем, что завезли лишь тюльпаны. Да и те у многих уже заканчиваются — на сайтах часть букетов помечена как недоступные для заказа/покупки.

Цены на цветы в сетевых магазинах Казани (в пересчете на 1 шт.)

Цветы Цена 1 шт., руб. в сетях Метро SPAR Лента Ашан Lemana pro Мегастрой Тюльпаны 100 139 80 80 80 98 Диантус (гвоздика) 80 129 нет нет нет нет Ирис нет 89 95 нет нет нет Роза 129 169 140 160 нет нет Хризантема кустовая 133 329 160 нет нет нет Мимоза нет нет 167 нет нет нет

Цены при онлайн-покупке на большинство цветов заметно выше. Тюльпан стоит 180—200 рублей, при этом букет зачастую должен состоять не менее чем из 15 цветков. Кустовые хризантемы в 2—3,5 раза дороже, чем в сетях, а вот цены на розы в онлайне и в офлайне вполне сопоставимы.

Цены на цветы на сайтах специализированных цветочных сетей Казани (в пересчете на 1 шт.)

Цветы Цена 1 шт., руб. в сетях Дом роз Цветомания Март Flowwow Тюльпаны 200 200 190 180 Диантус (гвоздика) нет 170 нет 180 Ирис 200 130 нет 153 Роза 159 130 нет 342 Хризантема кустовая 499 260 нет 342

Стихийные торговцы «мимозой» (серебристой акацией, — прим. авт.) просят на улицах Казани 350 рублей за веточку, которая год назад стоила на 100—150 рублей дешевле. И от 500 до 1 000 рублей за букет — в зависимости от размера.

Торговцы «мимозой» просят на улицах Казани 350 рублей за веточку. Инна Серова / realnoevremya.ru

Чек вырос на 25—36%

В преддверии 8 Марта цены на популярные срезанные цветы в Казани выросли, по оценкам экспертов «Реального времени», в среднем на 20%. Это вполне вписывается в общероссийскую тенденцию. Согласно исследованию аналитического ресурса «Чек индекс» компании «Платформа ОДФ», букет цветов в 2025 году в несетевой рознице подорожал на 18%, а в онлайне — почти на 25%.

В преддверии 8 Марта цены на популярные срезанные цветы в Казани выросли, по оценкам экспертов «Реального времени», в среднем на 20%. Динар Фатыхов / realnoevremya.ru

До начала ажиотажа средний чек на тюльпаны превысил уровень 2024 года на 25% (число покупок снизилось на 4%), на розы — на 12% (число покупок выросло на 12%), на хризантемы — на 31% (число покупок выросло на 16%), на лилии — на 39% (число покупок выросло на 30%).

«Чек индекс» предсказал в начале марта рост среднего чека еще на 18—20% (до 3,9—4 тыс. рублей за букет в среднем по России), а объема продаж — в 20 раз.

«Розы можно купить дешевле тюльпанов»

Аврора Тарасова, основательница казанской сети цветочных магазинов «Аврора», говорит, что предпраздничное повышение цен на весенние букеты в Казани составило около 20%, и оно «обычное», но по сравнению с прошлым годом рост довольно серьезный:

— Цены сильно подскочили уже в конце 2024 года, а по сравнению с прошлым 8 Марта они выросли почти в два раза.

Одна из основных позиций — хризантема, она, по сравнению с летом, подорожала вдвое уже в ноябре. В 2024 году праздничная цена на хризантему составляла около 300 рублей, летом — 150—200, а сейчас — 500.

«Сейчас розы можно купить дешевле тюльпанов». Динар Фатыхов / realnoevremya.ru

Значительный рост цен Тарасова связывает с валютным курсом, потому что расчеты с зарубежными партнерами ведутся в евро и долларах, причем доставка сегодня зачастую осуществляется далеко не напрямую, а сложными маршрутами — через Казахстан, Белоруссию, что ведет к удорожанию логистики.

— Раньше цветок ехал к нам 6—7 дней, а сейчас дорога занимает дней 10, — объяснила она. — Соответственно, в полтора раза увеличились затраты, в результате импортные цветы стали дороже почти на порядок. Ну и местные тоже очень сильно подняли цены.

На рост цен на одну из топовых весенних позиций в прайсе наших цветочников — тюльпаны, по словам предпринимателя, повлияло и еще одно обстоятельство. В 2024 году у российских производителей были большие проблемы с луковицами — их просто не хватало, поэтому то, что выросло, продавали уже тогда по достаточно завышенной цене. А часть посаженных к 8 Марта 2025 года луковиц оказалась бракованной:

— Ну и когда у тебя 30% брака, соответственно, итоговый продукт получится на 30% дороже. Если раньше тюльпан позиционировался как самый недорогой цветок и его брали большими охапками, то сейчас даже розы можно купить дешевле тюльпанов.

Раньше тюльпан позиционировался как самый недорогой цветок. Динар Фатыхов / realnoevremya.ru

Даже теплицы, которые заранее принимали заказы на тюльпаны по предоплате, тоже не смогли выполнить все обязательства, заметила Аврора Тарасова. И добавила, что цветы — это не продукт первой необходимости, а первое, от чего отказываются россияне в трудные времена. Поэтому те, кто прежде покупал недорогие букеты, что называется, для галочки, в этом году, скорее всего, откажутся от них в пользу других, более бюджетных подарков, а те, кто покупает цветы постоянно, все равно выберут букет — в пределах заранее намеченной суммы, и он, вероятно, будет скромнее, чем прежде.

«Массмаркет отвалится»

Владелец и гендиректор казанских сетей «Цветочная база» и «Дом роз» Артур Шайдуллин говорит, что средний чек на букеты с 2024 года вырос примерно на 25—30%, в той же пропорции выросли цены на цветы.

— В этом году по сравнению с прошлым годом тюльпаны к 8 Марта подорожали примерно на 30 процентов, — сообщил он «Реальному времени». — Потому что в Голландии был неурожайный год, и луковиц взошло на 20 процентов меньше. А вот эквадорские розы, кустовые хризантемы стали очень дорогими, потому что цены на них выросли на аукционах. Ну и инфляция сказалась, и маркетинг стал дороже.

Надира Хасанова / realnoevremya.ru

По мнению Шайдуллина, рост цен на цветы продолжится независимо от праздников. И это приведет к тому, что сегмент покупателей уровня массмаркета «отвалится» — покупать станут меньше и реже. Но цветочный бизнес от этого не обрушится:

— Выручку мы держим на том же уровне с небольшим приростом. Заказов у нас становится меньше, остаются клиенты, которые готовы платить дороже. А остальные либо отказываются от покупок, либо покупают в мелкооптовых магазинах.

По данным «Яндекс Карт», в Казани сейчас действуют 485 цветочных магазинов — по сравнению с 2024 годом их стало больше на 4%. Казань заняла третье место по количеству цветочных магазинов на 1 000 человек в составленном сервисом рейтинге городов России, далеко опередив и Москву, и Петербург.

Топ-16 городов России с наибольшим количеством цветочных магазинов на 1000 человек

Рейтинг Город Кол-во магазинов на 1000 населения 1 Краснодар 6,55 2 Омск 4,12 3 Казань 3,96 4 Красноярск 3,95 5 Пермь 3,92 6 Воронеж 3,89 7 Самара 3,81 8 Екатеринбург 3,79 9 Уфа 3,71 10 Москва 3,5 11 Челябинск 3,49 12 Новосибирск 3,41 13 Санкт-Петербург 3,41 14 Нижний Новгород 3,33 15 Ростов-на-Дону 3,27 16 Волгоград 3,02

По данным «Авито», пользователи стали чаще заказывать цветы — продажи букетов за последний месяц выросли на 72% в сравнении с январем 2025 года. Растения в горшках становятся популярной альтернативой срезанным цветам — их в феврале выбирали на 24% чаще, чем месяцем ранее.