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Как «Капитан Антикризис» Руслан Миннегалиев «выруливает» фитнес-бизнес в пандемию, санкции и СВО / «РВ Live»

14:00, 27.03.2023 2 Сюжет: «Реальное время Live»: первый и главный стрим Татарстана
Как «Капитан Антикризис» Руслан Миннегалиев «выруливает» фитнес-бизнес в пандемию, санкции и СВО / «РВ Live»

«Темная сторона» пестрящей яркими фото в соцсетях фитнес-индустрии — ее экономика. Тяжелейший удар по бизнесу спортивных центров нанесли действия властей в пандемию в начале 2020 года. Коронавирус — запрет на работу, маски и QR-коды, закрытие границ и невозможность поехать на курорты, ради которых хотелось «подкачаться». Спецоперация на Украине — второй удар. Блокировка «вражеских» соцсетей как одного из главных каналов продвижения такого образа жизни, частичная мобилизация и бегство как тренеров, так и клиентов. Санкции — третий удар. Оборудование и технологии становятся недоступны, логистика порушена окончательно, сервис под угрозой. И это только самые мощные потрясения из множества, которые пришлось и, надо сказать, блестяще удалось пройти команде Руслана Миннегалиева, управляющего сетью фитнес-клубов Maximus в Казани. Что такое фитнес как бизнес и какова его реальная экономика, он расскажет в прямом эфире «Реальное время Live» — первого и главного стрима Татарстана.

«Реальное время»
Бизнес Татарстан

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 комментарии 2

комментарии

  • Анонимно 27 мар
    какой молодой и успешный!
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    Анонимно 27 мар
    завидный жених)
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