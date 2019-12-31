31 декабря — красный день календаря

День 31 декабря в России любим еще с советских времен, когда он стал неким атеистическим «сочельником». И многими он любим гораздо сильнее, чем новогодний 1 января, в котором уже нет предвкушения праздника, зато вероятна тяжелая интоксикация организма. Между тем 31 декабря — это не только «баня, водка, гармонь и лосось », «Ирония судьбы» и прочая новогодняя мишура, но и хороший повод вспомнить разные исторические события, которые зачастую происходили в этот день как раз потому, что он последний в году. Какие именно — попробуйте вспомнить с помощью теста «Реального времени».