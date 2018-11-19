«Все безлико и мертво»: Адмиралтейской слободе исполнилось 300 лет

«7 дней»: от нижнекамской экокатастрофы у села Прости до прощания с Сакиной Шаймиевой

Фото: Максим Платонов

Печальная весть омрачила предыдущую неделю — на 80-м году ушла из жизни Сакина-ханум Шаймиева. Проститься с супругой первого президента и Государственного Советника Татарстана пришли несколько сотен человек. Нижнекамский район находится на грани экологической катастрофы — вот уже месяц недалеко от города тлеет свалка отработанных автомобильных шин. Адмиралтейская слобода справила 300-летие, правда вместо празднования над Кировским районом повисла мертвая тишина. Эти и другие итоги недели легли в основу информационно-аналитической программы «7 дней», выходящей на канале ТНВ. Подробнее — в обзоре «Реального времени».

Образец настоящей супружеской любви

Со скорбных новостей началось утро минувшей пятницы для татарстанцев — на 80-м году жизни скончалась супруга первого президента и Государственного Советника Татарстана Минтимера Шаймиева Сакина Шаймиева. В час дня в мечети «Марджани» прочли джаназа-намаз по покойной, на прощание собралось много людей.

Сакина Шаймиева не могла пройти мимо чужой боли. Она старалась помочь всем тем, кто оказался в сложной жизненной ситуации. Будь то простая уборщица или доярка. Она не отказывала в просьбе никому. Мало кто знает, что она скупала за раз весь товар деревенских жителей, торгующих при дороге, понимая насколько трудна их жизнь и стараясь хоть как-то ее облегчить. Но все эти благие деяния, как правило, оставались в тени, незамеченными. В этом и была вся Сакина Шаймиева. Главными черта характера, которой были поразительная доброта и скромность.

Сакину Шаймиеву часто можно было видеть во время официальных встреч. Всегда стильно одетая, со скромным макияжем и без помпезных причесок. На супругу президента ровнялись ее современницы, пытаясь перенять ее благородные манеры. Но в ней все было естественно. И красота в том числе. Ведь увидев однажды, Минтимер Шаймиев понял, что эта улыбчивая девушка с длинными косами, закралась в его сердце навсегда. Их первое знакомство случилось весной в простом деревенском клубе на танцах.

После свадьбы семья жила в Муслюмово, затем в Мензелинске, а в 1967 году переехали в Казань, где у них родились двое детей. Шаймиевы прожили вместе 57 лет. Это был пример настоящей супружеской любви и верности.

В час дня в мечети «Марджани» прочли джаназа-намаз по покойной, на прощание собралось много людей. Фото Рината Назметдинова



Сакина Шаймиева в своей книге воспоминаний писала, что для нее счастье — оставаться в тени своего супруга. Посвятить всю свою жизнь другому человеку – тоже подвиг. Всегда быть рядом, быть поддержкой, быть не просто женой, а близким другом и родным человеком. В последние минуты своей жизни она была счастлива от того, что все родные для нее люди были рядом с ней. И рядом был он. Она улыбнулась и прошептала «спасибо» в последний раз.

Нижнекамск на грани экокатастрофы

Нижнекамский район находится на грани экологической катастрофы. Вот уже месяц близ села с красноречивым названием Прости (примерно в 11 километрах от Нижнекамска) тлеет свалка отработанных автомобильных шин. Ядовитая свалка появилась в результате работы комплекса «Нижнекамскшина», и отходы там копились с советских времен. Но в годы приватизации она стала практически бесхозной.

Свалка на дне оврага близ села Прости появилась в 1980 году прошлого столетия. 15 лет подряд с ПАО «Нижнекамскшина» сюда свозили бракованную продукцию и производственные отходы. В 1995 году полигон засыпали двухметровым слоем земли, посеяли многолетнюю траву и забыли.

О своем существовании свалка напомнила месяц назад,19 октября, когда в небе над селом появился огромный столб дыма. По данным МЧС, площадь открытого горения составила 6 тыс. квадратных метров, это пятая часть территории всей свалки. Пока пожарные тушили пламя, КАМАЗами на полигон завозили песок. Задача была одна – не дать огню распространиться дальше. На четвертые сутки пожар удалось локализовать, но и спустя месяц свалка продолжает коптить, отравляя воздух в селе Прости. От него до полигона меньше километра.

— Токсичные вещества проникают в легкие, затем в кровь и поступают в головной мозг. От этого у людей болит голова, возникают аллергические реакцию, — пояснил начальник территориального отдела Управления Роспотребнадзора по РТ Рустем Изиятуллин.

По факту пожара на свалке и загрязнения воздуха в селе Прости возбуждено сразу несколько административных дел — Роспротребнадзором, Росприроднадзором и Россельхознадзором. Дело в том, что свалка находится на территории сельхозугодий. Сумму ущерба окружающей среде еще только предстоит подсчитать. Известно лишь, что на тушение пожара за месяц было потрачено порядка двух миллионов рублей.

По факту пожара на свалке и загрязнения воздуха в селе Прости возбуждено сразу несколько административных дел. Фото mchs.tatarstan.ru

По версии пожарных дознавателей, свалку, скорее всего, подожгли черные копатели. Они орудовали здесь на протяжении последних десяти лет. Причем, действовали открыто, с применением тяжелой техники.

— Данных лиц устанавливают сотрудники правоохранительных структур, чтобы принять дальнейшие меры, — сообщил руководитель Исполкома Нижнекамского района Айдар Сайфутдинов.

На этой неделе руководство района заявило, что неоднократно обращалось в Минэкологии Татарстана с просьбой профинансировать рекультивацию проблемной свалки. Неужели нужно было дождаться ЧП, чтобы вопрос, возможно, решился? По предварительным подсчетам, нужно не менее 100 млн. рублей.

Айдар Сайфутдинов заверил журналистов, что к 21 ноября пожарные планируют полностью локализовать тление мусора на свалке. Они рассчитывают на собственные силы и пока только на погоду — синоптики прогнозируют долгожданный снег.

Безрадостное настоящее Адмиралтейской слободы

300 лет назад, в 1718 году Петр I учредил в Казани Адмиралтейство и Корабельную Верфь. Если где-то и проходит празднование этого события, то проходит оно без юбиляра. Потому что в понятие «Адмиралтейство» сегодня в Казани каждый может вкладывать свой смысл по причине отсутствия такового.

Что можно называть Адмиралтейством сегодня? Заброшенную территорию, которая бросается в глаза любому прохожему? Полузаброшенные, зараженные промышленными отходами набережные Казанки, где когда-то и строили корабли?

Еще в 2011 году было заявлено, что Казань подойдет к юбилею Адмиралтейства во всеоружии. Но над Кировским районом Казани повисла мертвая тишина.

Конка — это первый казанский общественный транспорт. Фото Александра Герасимова. Фото evening-kazan.ru

Петрушкин разъезд, наверное, знают все. Возможно, многие также видели недавно построенный на частные средства памятник казанской конке. Конка — это первый казанский общественный транспорт. Лошади, таскающие за собой груженые людьми вагоны по рельсам появились в Казани в 1875 году. Четверть века до появления электрических трамваев жители города наслаждались этим зрелищем. А памятник стоит на этом месте потому, что здесь неподалеку находилась одна из конечных станций конки — Дальнее Устье, и здесь же была штаб-квартира конной железной дороги. Конюшни, ремонтные мастерские — одним словом депо. В 2007 году из исторического здания ушли последние трамваи, теперь объект в полуразрушенном состоянии.

— Нужно было разбить на этом месте парковую зону, а помещение депо использовать для туристов. Как бы было здорово, если бы кусочек конки удалось возродить. Это было бы символом возрождения Адмиралтейства, — считает краевед Алексей Клочков.

Сегодня Адмиралтейская слобода – это грандиозные бесхозные территории. На месте бывших живописнейших садов Тиволи 19 века — пустые, безликие и мертвые корпуса «Сантехприбора». Все, куда ни кинь только взгляд, безлико и мертво. На перекрестке улиц Клары Цеткин и Урицкого снова обнаженная натура — руины семейного гнезда легендарного казанского промышленника Ивана Алафузова. Здесь же все, что осталось от кожевенных заводов Алафузова.

Свою знаменитую льнопрядильную фабрику, тоже теперь опустевшую, которую хоть изредка видит каждый казанец, Алафузов покупал у промышленника Ивана Котелова. Где в Казани дом Котелова? Есть ли он? Ведь не часто жителям приходилось бывать на задворках льнокомбината. А здесь, между прочим, с 1833 года стоит, спрятанный от посторонних глаз, уникальный полукаменный дом Котелова.

— 95% казанцев и не знает, какой бриллиант скрывается за изнанкой улицы Гладилова. Поскольку дом Котелова был отсечен историческими постройками 30-х годов от бывшей Архангельской улицы. Строение полукаменное. В Казани больше таких домов нет. Место уникальное, — рассказывает Алексей Клочков.

Что со всем этим будет? Будет ли это все? Ответов пока нет. Есть концепция развития слободы. И эта концепция, например, говорит о том, что на месте бывших алафузовских заводов возведут новые жилые корпуса. Хотя семейное гнездо все-таки устоит, подлежит реставрации. В старом заброшенном трамвайном депо по плану предусмотрен новый детский музей трамвая. По слободе, возможно, даже пройдет маршрут туристической конки. Но реально ли все это в обозримом-то будущем?

Проект музейно-выставочного комплекса, а также проект развития всей Адмиралтейской слободы, разработанный в архитектурном университете, удивителен и широк. На том самом месте, где строили когда-то в Казани корабли, разместится развлекательный парковый комплекс с музеями, выставками, огромными инсталляциями и набережными. Знаменитая екатерининская галера «Тверь», сгоревшая в 1956 году, тоже будет воссоздана.

На том самом месте, где строили когда-то в Казани корабли, разместится развлекательный парковый комплекс с музеями, выставками, огромными инсталляциями и набережными

Весь этот многострадальный проект лежит сегодня на утверждении в Москве и дожидается софинансирования из федерального бюджета. Речь о сотнях миллионов рублей. Кажется, что за все эти годы не сделано ничего. Но нет. Уже потрачены огромные деньги на экологическую реабилитацию Адмиралтейского пруда, десятки гектаров прибрежной полосы приведены в божеский вид и ожидают дальнейшей подпитки. Будет теперь и насосная станция, и очистные сооружения. И это тектонические сдвиги, учитывая их необходимость для всей слободы.

Самих местных жителей сильно волнует дальнейшая судьба горбатого моста — визитной карточки старого русла Казанки. Ему 90 лет, он аварийный еще с прошлого века. Когда-то по мосту ходили даже трамваи, сегодня здесь установлены заборы даже от пешеходов. И вопрос естественен, ведь мост для них уже родной, останется ли он?

— Казалось бы, мост теряет функциональность, как связующее. Но он может стать и арт-объектом, и местом выставок. Поэтому мы все мечтаем, если концепция развития Адмиралтейства состоится, мост станет его украшением и будет связывать два берега парка, — рассуждает помощник президента РТ Олеся Балтусова.

ЕдРо нуждается в перезагрузке

В субботу Татарстанское региональное отделение партии «Единая Россия» подвело итоги работы за этот год и наметило планы на следующий.

Слова «обновление» и «перезагрузка», пожалуй, чаще всего можно было услышать в кулуарах 28 конференции. О том, что нововведения необходимы на федеральном уровне, свидетельствует прошедшая избирательная компания в регионах страны. В четырех регионах страны губернаторы-единороссы не смогли выиграть выборы.

— Превратили избирательную компанию в организацию праздников и посчитали, что таким образом они привлекают граждан к избирательной компании, что у нас все хорошо. А нужно было предметно в каждом поселении встречаться с населением, — уверен депутат Государственной Думы РФ Ильдар Гильмутдинов.

Еще в трех субъектах «Единая Россия» уступила позиции в законодательных собраниях. Это ошибка и партии, и политтехнологов, и экспертов, и специалистов, — считает Ильдар Гильмутдинов.

Губернаторам, проигравшим выборы, не хватило главного – умения слышать людей, подчеркивал Ильдар Гильмутдинов. Фото Максима Платонова

Экзамен ЕР в Татарстане предстоит сдать в 2019 году — это выборы в Госсовет, а в 2020 году – выборы президента.

— Наш главный электорат голосующий электорат – это сельские жители. Мы должны большее внимание уделять развитию сельских территорий, а не только городов. Это очень важно, — сказал депутат Государственной Думы РФ Айрат Хайруллин.

Губернаторам, проигравшим выборы, не хватило главного – умения слышать людей, подчеркивал Ильдар Гильмутдинов. А это один из главных критериев работы, отмечал секретарь Политсовета Татарстанского регионального отделения «Единой России» Фарид Мухаметшин. В Госсовет Татарстана, где большинство депутатов от Единой России, с 2014 года поступило свыше 2,5 тысяч обращений и пожеланий избирателей. В стадии исполнения свыше 70 % наказов. Лидер по эффективности — Набережные Челны.

Большой республиканской региональной конференции, предшествовали дискуссии на местах под названием «Обновление 2018». Собирали идеи и предложения по повышению эффективности партийной работы.

Главный врач РКБ Рафаэль Шавалиев считает, что особое внимание нужно уделить здоровье старшему поколению. Вторая задача – снизить смертность от сердечно-сосудистых заболеваний, третья – внедрить скрининговые программы по выявлению ранних форм онкологии.

Лучшие предложения как в целом по перезагрузке партии, так и по улучшению работы, будут озвучены на предстоящем Съезде в Москве. В субботу на конференции партийцы тайным голосование выбрали 7 делегатов, которые 7 декабря будут представлять Татарстан на Всероссийском съезде.

Проголосовали рублем

18 ноября в 844 сельских поселениях Татарстана и небольших городах прошли референдумы по самообложению. Это добровольное решение граждан о сборе средств на решение вопросов местного значения.

Чтобы собранные деньги действительно пошли на общее, благое дело на референдум должны прийти не менее 50% жителей села. Фото Максима Платонова

В Пестрецах жители решали на что направить свои кровные средства – строительство тротуаров, детской площадки или ремонт внутрипоселковых дорог. Но чтобы собранные деньги действительно пошли на общее, благое дело на референдум должны прийти не менее 50% жителей села. Решение будет считаться принятым, если половина из них проголосуют «за».

На решение каких проблем идут средства населения по самообложению? В Татарстане статистика следующая: 51% всех собранных денег — это дорожные работы, 20% жители направляют на благоустройство территории поселения, 10% — на водоснабжение, 8% — на благоустройство и содержание кладбищ, 3,6% — на строительство и обустройство спортивных и детских площадок.

Поселок Аксубаево в этом плане пример показательный. Приоритеты районного центра немного отличаются от запросов сельчан. Конечно, часть средств направляется и на дороги, и на освещение, но с некоторых пор в Аксубаево можно сказать бум детских площадок. В 2017 году по программе самообложения было построено 6 детских площадок, в будущем году планируется построить еще три.

А вот жители сельских поселений пока верны традициям. Для них дороги и вопросы водоснабжения пока важнее остальных. И еще одна характерная деталь – на селе люди, как правило, более сплоченные в вопросах самообложения. Скажем, в Старокиязлинском сельском поселении Аксубаевского района, собираемость по программе за все эти годы достигла 100%.

У жителей Староузеевского сельского поселения по программе самообложения все также спланировано четко, до деталей. За 4 года по программе самообложения удалось собрать более 4 млн рублей. Деньги пошли на строительство дорог, моста и другие нужды.