Американский журналист Такер Карлсон взял интервью у Сергея Лаврова

Американский журналист Такер Карлсон сообщил о завершении интервью с министром иностранных дел России Сергеем Лавровым. Запись интервью, по словам Карлсона, уже закончена и будет опубликована в ближайшее время. Об этом он рассказал в видеообращении, опубликованном в соцсети X, передает РИА «Новости».

Карлсон назвал беседу с Лавровым «абсолютно захватывающей». В ходе интервью он задал Лаврову вопросы о текущем состоянии российско-американских отношений, возможности возвращения России в сферу влияния Запада, перспективах российско-китайского союза и о влиянии возможного избрания Дональда Трампа на глобальную политику и конфликт на Украине.

Карлсон подчеркнул, что Лавров является одним из самых долго работающих министров иностранных дел в мире.

В июле Карлсон анонсировал интервью с президентом Украины Владимиром Зеленским.

Рената Валеева