События недели: гибель в Африке, долевые неудачи и облик музея адмиралтейства

Чем запомнились татарстанцам уходящие 7 дней

Фото: Олег Тихонов

Центральным событием уходящей недели стало жестокое убийство трех российских журналистов в Центральноафриканской Республике, отправившихся туда, чтобы снять документальный фильм о деятельности ЧВК «Вагнер». Также на этой неделе свое продолжение получила скандальная история с обманутыми башкирскими паломниками. Между тем, в Татарстане финишировало разбирательство по громкому уголовному делу арских «отравителей», а МВД республики вскрыло сенсационную аферу с займами лжепогорельцами в лопнувших банках. Об этих и других событиях — в еженедельном обзоре «Реального времени».

Гибель журналистов в ЦАР

Во вторник, 31 июля, стало известно о том, что в Центральноафриканской Республике были убиты журналист Орхан Джемаль, оператор Кирилл Радченко и режиссер Александр Расторгуев. Там они снимали документальный проект о работе ЧВК «Вагнер». Отмечалось, что журналистов остановили на блокпосте. На них напали из засады на трассе в 23 километрах от города Сибю. Об этом рассказал выживший при нападении водитель. В связи с этим Следственный комитет России возбудил уголовное дело по статье «Убийство».

Экспертами выдвигаются разные версии причин случившегося: от банального грабежа до мести за смерть местного жителя и политического убийства. При этом в ТАСС со ссылкой на местную радиостанцию рассказали, что россиян могли убить повстанцы движения «Селека». Сводки информагентств сообщают, что журналистов якобы задержала группа из 10 человек в тюрбанах, говоривших на арабском языке. Правда, другие источники сообщают, что похитители говорили на языке, который понимали россияне, и это был не французский или местное наречие.

Кабальный хадж

На этой неделе история с обманутыми башкирскими паломниками получила свое продолжение. Напомним, в конце прошлой недели 98 человек, купивших путевки в хадж у компании «Хадж-фонд», узнали, что в этом году они не смогут выполнить пятый столп ислама. Туроператор, зарегистрированный в Набережных Челнах, еще несколько месяцев назад лишился аккредитации, но продолжал собирать деньги на хадж. Для будущих паломников проводились собрания, на которых специалисты давали консультации об основных обрядах в Мекке и окрестностях.

Выяснилось, что спасательный круг может бросить компания «Муслим-тур» — оператор Совета муфтиев России. Вот только обманутые паломники не торопятся ухватиться за эту возможность. Как рассказали интернет-газете несостоявшиеся паломники, чтобы выкупить путевку у другой компании, необходимо доплатить от 1600 долларов (96 тысяч рублей). И тогда уже человек может поехать в хадж. А тем, кто отдал более 200 тысяч рублей за программу «Комфорт», ничего дополнительного оплачивать не нужно, но им предлагают экономный вариант «Комбинированный тур». При этом клиенты должны отказаться от каких-либо денежных компенсаций от туроператора. Подробности скандала вы найдете здесь.

Туроператор, зарегистрированный в Набережных Челнах, еще несколько месяцев назад лишился аккредитации, но продолжал собирать деньги на хадж. Фото muslimtour.ru



Развод Мусина, пламенная речь Дьяконова и дело сына «министра иностранных дел РТ»

На уходящей неделе стало известно о том, что связанная с «Татфондбанком» фирма «Аида и Д» подала заявление о признании недействительным брачного договора банкрота Роберта Мусина и его супруги Лидии Мусиной. Как следует из картотеки дел Арбитражного суда РТ, истец и сам признан финансово несостоятельным по заявлению «Тимер Банка». Отметим, что конкурсный управляющий «Аиды и Д» отказался пояснять мотивы своего иска о признании брачного договора Мусиных недействительным.

Опрошенные «Реальным временем» эксперты привели свои версии происходящего. К примеру, казанский адвокат Лаврентий Сичинава сообщает, что наличие брачного договора, когда на имущество одного из супругов налагается арест или оно изымается по решению суда, или включается в конкурсную массу, может послужить сохранению достояния семьи. В то же время, источники издания в правоохранительных органах предполагают, что инициатива по расторжению брачного договора Мусиных преследует лишь одну цель — добраться до имущества жены экс-банкира.

Вместе с тем, осужденный два с половиной года назад за мошенничество Надир Акулов — сын скончавшегося в мае экс-советника президента Татарстана, депутата Госдумы Тимура Акулова выходит на свободу условно-досрочно. Во вторник Верховный суд РТ оставил в силе решение Пестречинского райсуда об УДО для Акулова-младшего. Это разочаровало не только потерпевшего, фирме которого Надир Акулов должен в общей сложности порядка 16 миллионов рублей, но и другого его кредитора, которому Акулов, согласно решению суда, должен заплатить свыше полутора миллионов.

В этот же день обвиняемый в мошенничествах на 64 млн рублей экс-ректор КХТИ Герман Дьяконов обратился с заявлением к Верховному суду Татарстана. Его «камерное» выступление, пожалуй, было самым ярким за год его ареста, но на решение ВС РТ оно не повлияло: Верховный суд РТ не нашел оснований для освобождения не признающего вину ректора. Однако в ближайшие 2 недели этот вопрос будет рассмотрен повторно.

Верховный суд РТ не нашел оснований для освобождения не признающего вину ректора. Фото Дарьи Турцевой

Штраф от «Метроэлектротранса» для пострадавших в ДТП

В Казани сложилась необычная ситуация для жертв аварии — сбитых пешеходов. Как правило, за наезд на граждан наказывают водителя — виновника ДТП. Но не в этом случае. Напомним, Эльвиру Гумерову и Елену Шалангину во время перехода улицы в Казани сбила машина, которая неслась по трамвайным путям. Женщин без сознания и с опасными травмами увезли на скорой. Полгода пострадавшие провели на больничном, затем судились с водителем сбившей иномарки, а недавно получили необычный штраф. «Метроэлектротранс», возглавляемый Асфаном Галявовым, потребовал от них… возместить убытки за простой трамваев в день, когда они чуть не погибли.

В юридическом отделе «Метроэлектротранса» подтвердили, что девушкам действительно выписан штраф за простой трамваев в день аварии. На вопрос, почему рублем решили наказать жертв аварии — сбитых пешеходов, а не сбившего их водителя, ответили так: «Значит, виноваты пешеходы». Опрошенные «Реальным временем» независимые эксперты искренне посочувствовали жертвам ДТП, но с сожалением признали, что перевозчик прав. Однако с такой позицией не согласны обычные казанцы — судя, по комментариям, они не считают выписанный штраф справедливым.

Но похоже, у этой истории намечается хороший конец. После того, как историей стали интересоваться федеральные СМИ, в «Метроэлектротрансе» пообещали отменить штраф казанским пешеходам за простой трамваев в тот день, когда их сбила машина на путях. Об этом сообщила «Реальному времени» одна из потерпевшихЭльвира Гумерова.

«Золотые» дамбы Казанки и интерес ГЖФ к гипсовому заводу



Обанкротившийся в марте этого года камскоустьинский завод по выпуску стройматериалов «Фоника Гипс» выставили на продажу за долги. Стоимость комплекса оценили в 3,066 млрд рублей, торги пройдут в сентябре. В реестре кредиторов должника — Госжилфонд при президенте РТ, компания «Газораспределительные сети» и налоговая с общей суммой требований в полмиллиарда. Как удалось выяснить «Реальному времени», к предприятию присматривается ГЖФ — об этом заявили сразу несколько источников. Подробности вы можете узнать здесь.

Продолжилось судебное заседание по делу экс-начальника Главного инвестиционно-строительного управления РТ и бывшего замглавы Минстроя РТ Рашида Нуруллина, обвиняемого в превышении должностных полномочий. Фото Инны Серовой

А в среду в Казани продолжилось судебное заседание по делу экс-начальника Главного инвестиционно-строительного управления РТ и бывшего замглавы Минстроя РТ Рашида Нуруллина, обвиняемого в превышении должностных полномочий. Напоминим, это дело обернулось 200-миллионными убытками для бюджета. «Реальное время» следило за процессом и выяснило, на чем намерен построить свою защиту соратник бывшего министра строительства Татарстана, а ныне вице-мэра Москвы Марата Хуснуллина.



Не меньший интерес вызвал материал «Реального времени» о музее казанского адмиралтейства за полмиллиарда рублей и предстоящих кадровых назначения в комитете РТ по охране объектов культурного наследия.

«Справедливость в огне» и неоднозначное ДТП с наездом

Жительницу Казани Регину Биккину обвиняют в том, что она проехала на машине по лежащему на дороге человеку, в результате чего он умер. Но сторона защиты уверена — девушка наехала на уже мертвого мужчину, которого сбили до этого. В четверг в Московском суде прошло заседание по данному делу, во время которого адвокат обвиняемой Владимир Голицын пытался добиться ответа у следствия, как так вышло, что вещдоки с места ДТП волшебным образом то уменьшаются с четырех до трех, то неожиданно плодятся до шести, причем растут не в пользу подсудимой. Ознакомиться с ситуацией подробнее вы можете здесь.

На уходящей неделе вскрылось еще одно неоднозначное дело. На скамью подсудимых Айрата Шарафутдинова («героя» пыточного скандала, отсидевшего майора милиции) привела история, которая началась летом прошлого года, когда в отношении главы Дым-Тамакского сельского поселения, депутата Ютазинского райсовета Марса Ямалеева возбудили уголовное дело о злоупотреблении должностными полномочиями в ходе приватизации аварийного жилья.

По старой дружбе Шарафутдинов подключился к защите интересов Ямалеева в суде в качестве общественного защитника. Шарафутдинов считал и считает — его доверителя напрасно обвинили, он лишь выполнял приказ руководства. В итоге, по данным предварительного следствия, защитнику так «не понравилась» работа по делу главы со стороны старшего следователя Азнакаевского межрайонного отдела Следкома по РТ Рустема Яруллина и старшего оперуполномоченного отдела экономической безопасности и противодействия коррупции Ленара Хамидуллина, что он задумал поджог их автомобилей. Отметим, что ущерб от поджогов составил порядка 150 тыс. рублей. Насладившись местью и осознав перспективу наказания, Шарафутдинов во всем сознался и уже компенсировал потери потерпевшим. Впрочем, следствие посчитало необходимым отправить ранее судимого под арест.

Закончилось разбирательство по громкому уголовному делу арских «отравителей» — были осуждены бывшие директор и повариха Казанбашской школы, признавшиеся в халатности и грубом нарушении санитарных норм

Финал дела арских «отравителей»

В понедельник в Татарстане финишировало разбирательство по громкому уголовному делу арских «отравителей» — были осуждены бывшие директор и повариха Казанбашской школы, признавшиеся в халатности и грубом нарушении санитарных норм. 40-летний Айдар Сафиуллин приговорен к уголовному штрафу в 70 тыс. рублей за преступную халатность. Суд установил: он знал о болезни повара, но не отправил ее в больницу и допустил на пищеблок без справки о выздоровлении. 51-летняя Рамзия Хазиева отделалась штрафом в 20 тыс. рублей за нарушение санитарно-эпидемиологических правил, повлекшее по неосторожности массовое заболевание или отравление людей. Ранее оба были уволены из школы.

Отметим, что самым юным из 46 потерпевших по уголовным делам о февральском отравлении в Казанбашской школе Арского района Татарстана стал трехлетний воспитанник детсада. Заразился малыш от сестры, обедавшей в школьной столовке. Судом установлено: норовирусную инфекцию на кухню учебного заведения занесла повар, попутно заразив одну из работниц, притом, что обе касались детских тарелок — одна накладывала еду, другая разносила по столам.

Уход «Атланта» со стройки ЖК МЧС и печальные новости для дольщиков «Симфонии»

В среду утром представители исполкома Казани собрали дольщиков ЖК «Симфония». Будущим жильцам сообщили о невозможности сдать третий и четвертый дома, пока их не передадут ЖСК. Так как у инициативы появились противники (хоть и в меньшинстве), застройщик «Бриз» вынужден остановить стройку в одном из долгостроев.

На встрече первый заместитель руководителя исполкома Казани по градостроительной политике Азат Нигматзянов заявил: «Все работы идут по плану, но есть одно препятствие, которое мы преодолеть не можем. Все это хозяйство должно быть передано в ЖСК. Если не будет передано, объект сдать невозможно». Он также добавил, что есть часть дольщиков, которые противятся идее передачи объектов ЖСК: «Договоренности, которые у нас были, сегодня под угрозой». По его словам, третий дом почти готов, еще дней 10 работы, и можно подавать заявку на итоговую проверку. Что касается четвертого дома, здесь стройку замораживают: «Вынуждены прекратить все работы — та же ситуация», — пояснил Нигматзянов. На вопрос дольщиков: «Когда же дом будет передан ЖСК?» на встрече прозвучал ответ: «Дело будет решать Арбитражный суд РТ 28 августа».

Будущим жильцам «Симфонии» сообщили о невозможности сдать третий и четвертый дома, пока их не передадут ЖСК. Фото Васили Ширшовой

Вместе с тем, в ЖК «МЧС» появился новый повод для расстройства дольщиков. Как сообщили активисты комплекса, подрядчик «Атлант», взявшийся за достройку 2-го дома, неожиданно решил покинуть долгострой. Причина, по его словам, в недофинансировании объекта со стороны «ФОНа». У застройщика своя правда: дескать, деньги перечислены, а рабочие простаивают. Подробности происходящего на стройке вы можете узнать здесь.

Доска позора МВД

На уходящей неделе в Ново-Савиновский суд Казани поступили ходатайства на арест казанских «гвардейцев». Замначальника угрозыска и замначальника следствия отдела полиции «Гвардейский» подозревают в посредничестве и в получении взятки свыше 1 млн рублей. Первый признал вину полностью, второй просил считать его мошенником — мол, деньги брал, но ничего не делал.

Между тем дело «продававших смягчение статьи и освобождение» майора и подполковника стало пятым за год для МВД Татарстана. Предыдущие уроки «оборотни» не усвоили. Отметим, что эксперты «Реального времени» разделилсь во мнении, одни полагают, что ситуация с коррупцией в Татарстане лучше, чем пишут СМИ, однако «посадки» все же надо продолжать.

Фонд поддержки предпринимательства стал очередной «кормушкой»

Также на днях МВД вскрыло аферу с займами лжепогорельцами в лопнувших банках. В среду, 1 августа МВД, Татарстана обнародовало сенсационную новость: пока коммерсанты — вкладчики лопнувших банков ждут своих кровных, мошенники зарабатывают на их горе!

МВД Татарстана обнародовало сенсационную новость: пока коммерсанты — вкладчики лопнувших банков ждут своих кровных, мошенники зарабатывают на их горе. Фото Дмитрия Резнова

По версии следствия, минимум 9 млн рублей из Фонда поддержки предпринимательства РТ были направлены лжепогорельцам банков, согласившимся на откат в 10%. Подозреваемых называют «приближенными к должностным лицам» фонда. Один уже арестован. В Минэкономики РТ по существу информацию не комментируют. При этом, не исключено, что в данной ситуации могут появиться вопросы к советнику премьера Дагестана.