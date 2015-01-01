Всемирный конгресс татар
Сюжет 15 материалов
Со 2 по 6 августа в Казани проходит VI съезд Всемирного конгресса татар, в котором принимают участие более 1000 делегатов и гостей из 73 регионов России и 41 страны ближнего и дальнего зарубежья. «Реальное время» освещает события съезда и наряду с этим предлагает вспомнить основные вехи истории Конгресса татар, который в этом году отмечает 25-летие со дня своего образования.
- 13 авг, 07:00 24 «Условия жизни татар в Афганистане чем-то напоминают эмигрантские» Соплеменники в горах Гиндукуша: незнакомые собственным властям, спасение культуры от талибов и надежды на возвращение в Татарстан
- 04 авг, 07:00 48 Рашид Сюняев: «Быть татарином непросто...» Как в ВКТ назначали председателя «Шуры» и переживали за будущее татарского языка, распевая «Туган тел»
- 03 авг, 03:00 20 «Татары должны бережно относиться друг к другу. В бизнесе — особенно» Конгресс татар обсудил особенности национального предпринимательства
- 01 авг, 07:00 19 Записки «главного татарина»: в гостях у американцев, уход из Конгресса и упущенная перепись-2002 Воспоминания первого председателя исполкома Всемирного конгресса татар Индуса Тагирова
- 23 июля, 07:00 56 8 Эпоха Шаймиева: история Всемирного конгресса татар — две пятилетки и три съезда
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- 27 июня, 07:00 16 Записки «главного татарина»: питерский антагонист Путина, Уральская республика и прохановские эскапады Воспоминания первого председателя исполкома Всемирного конгресса татар Индуса Тагирова
- 29 апр, 07:00 63 Ринат Закиров: «Татарский, как государственный в России? Это мечта» Председатель исполкома всемирного конгресса татар о споре Энгеля Фаттахова и Ильшата Гафурова, внедрении чувашского и сложности с ЕГЭ в гимназиях