Всемирный конгресс татар

Со 2 по 6 августа в Казани проходит VI съезд Всемирного конгресса татар, в котором принимают участие более 1000 делегатов и гостей из 73 регионов России и 41 страны ближнего и дальнего зарубежья. «Реальное время» освещает события съезда и наряду с этим предлагает вспомнить основные вехи истории Конгресса татар, который в этом году отмечает 25-летие со дня своего образования.