VI съезд Всемирного конгресса татар: в Казани обсудили создание Музея татарской эмиграции

20:39, 02.08.2017 Сюжет: Всемирный конгресс татар 32
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  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов

Сегодня в рамках VI съезда Всемирного конгресса татар в НКЦ "Казань" прошел круглый стол «Музей татарской эмиграции и Портретная галерея татарского народа». Модераторами выступили поэт и общественный деятель Разиль Валеев, сотрудник аппарата президента Республики Татарстан Рустем Гайнетдинов и искусствовед Розалина Шагеева. Собравшиеся обсудили вопрос создания Музея татарской эмиграции в Казани. а также портретной галереи татар.

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