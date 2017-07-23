Эпоха Шаймиева: история Всемирного конгресса татар — две пятилетки и три съезда

07:00, 23.07.2017 Сюжет: Всемирный конгресс татар 56 8
Первый съезд Всемирного конгресса татар. Июнь 1992 года Первый съезд Всемирного конгресса татар. Июнь 1992 года Первый съезд Всемирного конгресса татар. Июнь 1992 года Первый съезд Всемирного конгресса татар. Июнь 1992 года Первый съезд Всемирного конгресса татар. Июнь 1992 года Первый съезд Всемирного конгресса татар. Июнь 1992 года Первый съезд Всемирного конгресса татар. Июнь 1992 года Первый съезд Всемирного конгресса татар. Июнь 1992 года Первый съезд Всемирного конгресса татар. Июнь 1992 года Первый съезд Всемирного конгресса татар. Июнь 1992 года Первый съезд Всемирного конгресса татар. Июнь 1992 года Первый съезд Всемирного конгресса татар. Июнь 1992 года Первый съезд Всемирного конгресса татар. Июнь 1992 года Первый съезд Всемирного конгресса татар. Июнь 1992 года Первый съезд Всемирного конгресса татар. Июнь 1992 года Первый съезд Всемирного конгресса татар. Июнь 1992 года Первый съезд Всемирного конгресса татар. Июнь 1992 года Первый съезд Всемирного конгресса татар. Июнь 1992 года Первый съезд Всемирного конгресса татар. Июнь 1992 года Первый съезд Всемирного конгресса татар. Июнь 1992 года Первый съезд Всемирного конгресса татар. Июнь 1992 года Первый съезд Всемирного конгресса татар. Июнь 1992 года Второй съезд Всемирного конгресса татар. Август 1997 года Второй съезд Всемирного конгресса татар. Август 1997 года Второй съезд Всемирного конгресса татар. Август 1997 года Третий съезд Всемирного конгресса татар. Август 2002 года Третий съезд Всемирного конгресса татар. Август 2002 года Третий съезд Всемирного конгресса татар. Август 2002 года Третий съезд Всемирного конгресса татар. Август 2002 года Третий съезд Всемирного конгресса татар. Август 2002 года Третий съезд Всемирного конгресса татар. Август 2002 года Третий съезд Всемирного конгресса татар. Август 2002 года Третий съезд Всемирного конгресса татар. Август 2002 года Третий съезд Всемирного конгресса татар. Август 2002 года Третий съезд Всемирного конгресса татар. Август 2002 года Третий съезд Всемирного конгресса татар. Август 2002 года Третий съезд Всемирного конгресса татар. Август 2002 года Третий съезд Всемирного конгресса татар. Август 2002 года Третий съезд Всемирного конгресса татар. Август 2002 года Третий съезд Всемирного конгресса татар. Август 2002 года Третий съезд Всемирного конгресса татар. Август 2002 года Визит Владимира Путина в Казань. Август 2002 года Визит Владимира Путина в Казань. Август 2002 года Визит Владимира Путина в Казань. Август 2002 года Визит Владимира Путина в Казань. Август 2002 года Визит Владимира Путина в Казань. Август 2002 года Визит Владимира Путина в Казань. Август 2002 года Визит Владимира Путина в Казань. Август 2002 года Визит Владимира Путина в Казань. Август 2002 года Визит Владимира Путина в Казань. Август 2002 года Визит Владимира Путина в Казань. Август 2002 года Визит Владимира Путина в Казань. Август 2002 года Визит Владимира Путина в Казань. Август 2002 года
1/56
  • Первый съезд Всемирного конгресса татар. Июнь 1992 года
    Михаил Козловский
  • Первый съезд Всемирного конгресса татар. Июнь 1992 года
    Михаил Козловский
  • Первый съезд Всемирного конгресса татар. Июнь 1992 года
    Михаил Козловский
  • Первый съезд Всемирного конгресса татар. Июнь 1992 года
    Михаил Козловский
  • Первый съезд Всемирного конгресса татар. Июнь 1992 года
    Михаил Козловский
  • Михаил Козловский
  • Первый съезд Всемирного конгресса татар. Июнь 1992 года
    Михаил Козловский
  • Первый съезд Всемирного конгресса татар. Июнь 1992 года
    Михаил Козловский
  • Михаил Козловский
  • Первый съезд Всемирного конгресса татар. Июнь 1992 года
    Михаил Козловский
  • Первый съезд Всемирного конгресса татар. Июнь 1992 года
    Михаил Козловский
  • Первый съезд Всемирного конгресса татар. Июнь 1992 года
    Михаил Козловский
  • Первый съезд Всемирного конгресса татар. Июнь 1992 года
    Михаил Козловский
  • Первый съезд Всемирного конгресса татар. Июнь 1992 года
    Михаил Козловский
  • Первый съезд Всемирного конгресса татар. Июнь 1992 года
    Михаил Козловский
  • Первый съезд Всемирного конгресса татар. Июнь 1992 года
    Михаил Козловский
  • Первый съезд Всемирного конгресса татар. Июнь 1992 года
    Михаил Козловский
  • Первый съезд Всемирного конгресса татар. Июнь 1992 года
    Михаил Козловский
  • Первый съезд Всемирного конгресса татар. Июнь 1992 года
    Михаил Козловский
  • Первый съезд Всемирного конгресса татар. Июнь 1992 года
    Михаил Козловский
  • Первый съезд Всемирного конгресса татар. Июнь 1992 года
    Михаил Козловский
  • Первый съезд Всемирного конгресса татар. Июнь 1992 года
    Михаил Козловский
  • Первый съезд Всемирного конгресса татар. Июнь 1992 года
    Михаил Козловский
  • Первый съезд Всемирного конгресса татар. Июнь 1992 года
    Михаил Козловский
  • Второй съезд Всемирного конгресса татар. Август 1997 года
    Михаил Козловский
  • Второй съезд Всемирного конгресса татар. Август 1997 года
    Михаил Козловский
  • Второй съезд Всемирного конгресса татар. Август 1997 года
    Михаил Козловский
  • Третий съезд Всемирного конгресса татар. Август 2002 года
    Михаил Козловский
  • Третий съезд Всемирного конгресса татар. Август 2002 года
    Михаил Козловский
  • Третий съезд Всемирного конгресса татар. Август 2002 года
    Михаил Козловский
  • Третий съезд Всемирного конгресса татар. Август 2002 года
    Михаил Козловский
  • Михаил Козловский
  • Третий съезд Всемирного конгресса татар. Август 2002 года
    Михаил Козловский
  • Третий съезд Всемирного конгресса татар. Август 2002 года
    Михаил Козловский
  • Третий съезд Всемирного конгресса татар. Август 2002 года
    Михаил Козловский
  • Третий съезд Всемирного конгресса татар. Август 2002 года
    Михаил Козловский
  • Третий съезд Всемирного конгресса татар. Август 2002 года
    Михаил Козловский
  • Третий съезд Всемирного конгресса татар. Август 2002 года
    Михаил Козловский
  • Третий съезд Всемирного конгресса татар. Август 2002 года
    Михаил Козловский
  • Третий съезд Всемирного конгресса татар. Август 2002 года
    Михаил Козловский
  • Третий съезд Всемирного конгресса татар. Август 2002 года
    Михаил Козловский
  • Третий съезд Всемирного конгресса татар. Август 2002 года
    Михаил Козловский
  • Третий съезд Всемирного конгресса татар. Август 2002 года
    Михаил Козловский
  • Третий съезд Всемирного конгресса татар. Август 2002 года
    Михаил Козловский
  • Визит Владимира Путина в Казань. Август 2002 года
    Михаил Козловский
  • Визит Владимира Путина в Казань. Август 2002 года
    Михаил Козловский
  • Визит Владимира Путина в Казань. Август 2002 года
    Михаил Козловский
  • Визит Владимира Путина в Казань. Август 2002 года
    Михаил Козловский
  • Визит Владимира Путина в Казань. Август 2002 года
    Михаил Козловский
  • Визит Владимира Путина в Казань. Август 2002 года
    Михаил Козловский
  • Визит Владимира Путина в Казань. Август 2002 года
    Михаил Козловский
  • Визит Владимира Путина в Казань. Август 2002 года
    Михаил Козловский
  • Визит Владимира Путина в Казань. Август 2002 года
    Михаил Козловский
  • Визит Владимира Путина в Казань. Август 2002 года
    Михаил Козловский
  • Визит Владимира Путина в Казань. Август 2002 года
    Михаил Козловский
  • Визит Владимира Путина в Казань. Август 2002 года
    Михаил Козловский

Через неделю в Казани состоится VI съезд Всемирного конгресса татар. В преддверии этого события «Реальное время» предлагает вашему вниманию ретроспективный фотообзор съездов ВКТ, прошедших за четверть века.

Первый съезд Всемирного конгресса татар состоялся в Казани в июне 1992 года, на присутствовали делегаты из России, стран СНГ и многих государств (в том числе Японии, Австралии, США). На втором съезде в августе 1997 года был принят устав ВКТ. В конце августа 2002 года прошел III съезд, с его делегатами встретился президент России Владимир Путин, находившийся в эти дни Казани и принявший участие в праздновании Дня республики.

Подробности этих событий — в репортаже известного фотографа Михаила Козловского.

комментарии 8

комментарии

  • Анонимно 23 июля
    А какое время было, загляденье!
    Ответить
    Анонимно 23 июля
    Аллах бирса будет еще лучше! Будем на это работать и стараться чтобы не опозорить наших отцов и предков!
    Ответить
    Анонимно 23 июля
    Татары и Татарстан - НАВСЕГДА!!!
    Ответить
    Анонимно 23 июля
    Действительно время было замечательное!

    Сразу за Всемирным татарским конгрессом в Казани провели Всемирный еврейский конгресс.

    Пора бы повторить для баланса.
    Ответить
  • Анонимно 23 июля
    Татары не предавайте своих предков, защищайте наши Татарские интересы всегда и везде!
    Ответить
    Анонимно 23 июля
    Ваши интересы заканчиваются там, где начинаются наши интересы.

    Поэтому решаем свои интересы строго за свой счет и не навязывая их другим.
    Ответить
  • Анонимно 23 июля
    А что же вы не защищали интересы татар когда рухнул ТФБ? Где вы были когда половину республики ограбили? а когда сейчас нужна поддержка и помощь, так сразу появились за татар и Татарстан ... грустно все это
    Ответить
  • Анонимно 24 июля
    Что вы заладили с этим ТФБ. Надо было свои деньги ВТБ или Сбер грузить. Вот у простого народа нет денег нет и проблем! А если вы такой татарин, что денег куры не клюют, надо было зякят отдавать неимущим!
    Ответить
Войти через соцсети
Свернуть комментарии

Другие фотогалереи