Эпоха Шаймиева: история Всемирного конгресса татар — две пятилетки и три съезда

Через неделю в Казани состоится VI съезд Всемирного конгресса татар. В преддверии этого события «Реальное время» предлагает вашему вниманию ретроспективный фотообзор съездов ВКТ, прошедших за четверть века.

Первый съезд Всемирного конгресса татар состоялся в Казани в июне 1992 года, на присутствовали делегаты из России, стран СНГ и многих государств (в том числе Японии, Австралии, США). На втором съезде в августе 1997 года был принят устав ВКТ. В конце августа 2002 года прошел III съезд, с его делегатами встретился президент России Владимир Путин, находившийся в эти дни Казани и принявший участие в праздновании Дня республики.

Подробности этих событий — в репортаже известного фотографа Михаила Козловского.