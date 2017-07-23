Эпоха Шаймиева: история Всемирного конгресса татар — две пятилетки и три съезда

Через неделю в Казани состоится VI съезд Всемирного конгресса татар. В преддверии этого события «Реальное время» предлагает вашему вниманию ретроспективный фотообзор съездов ВКТ, прошедших за четверть века.
Первый съезд Всемирного конгресса татар состоялся в Казани в июне 1992 года, на присутствовали делегаты из России, стран СНГ и многих государств (в том числе Японии, Австралии, США). На втором съезде в августе 1997 года был принят устав ВКТ. В конце августа 2002 года прошел III съезд, с его делегатами встретился президент России Владимир Путин, находившийся в эти дни Казани и принявший участие в праздновании Дня республики.
Подробности этих событий — в репортаже известного фотографа Михаила Козловского.
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комментарии
Сразу за Всемирным татарским конгрессом в Казани провели Всемирный еврейский конгресс.
Пора бы повторить для баланса.
Поэтому решаем свои интересы строго за свой счет и не навязывая их другим.