Рабочие против большевиков. 100 лет Ижевско-Воткинскому восстанию

Историки о причинах одного из крупнейших мятежей против власти Советов, которое произошло в Удмуртии

Произошедшие 100 лет назад события в Ижевске и Воткинске до сих пор вызывают споры историков и краеведов. Ижевско-Воткинское восстание против власти большевиков, продолжавшееся три месяца, стало одним из самых драматичных эпизодов Гражданской войны. Было ли это спонтанное движение рабочих или тщательно спланированный специально подготовленными людьми мятеж? Мнения историков — в материале «Реального времени».

«Истоки нужно искать в период Первой мировой войны»

Установление власти советов в Ижевске, Воткинске и окрестных городах и поселках произошло довольно мирно осенью 1917 года. Для советской власти эти города имели чрезвычайно важное стратегическое значение — Ижевск был крупнейшим в России производителем оружия, в Воткинске делали боеприпасы. Однако именно ориентация на работу для военной промышленности некоторыми историками называется в определенной степени подоплекой для возникновения здесь одного из самых крупных восстаний против власти большевиков.

По свидетельству историков, на Ижевском заводе в мае 1918 года было занято свыше 26 тысяч рабочих, на Воткинском — свыше 6 тысяч. Причем по большей части это были потомственные оружейники, коренные жители тех мест.

Ижевский оружейный и сталеделательный заводы, около 1916 года. Фото wikipedia.org



Как отмечает ижевский историк Павел Дмитриев, их положение с приходом советской власти только ухудшилось.

— Восстание, конечно, вызревало постепенно. Истоки нужно искать в период Первой мировой войны, — сказал Дмитриев на организованном Национальным музеем Удмуртии обсуждении итогов восстания. — Я имею в виду и ту разруху, которую получила молодая тогда советская власть в наследство от царской империи, Временного правительства, жесточайшую милитаризацию производства. На время войны многие мирные заводы были переведены с производства гражданской продукции на военную. И это не могло не сказаться на положении дел. Те, кто пришел тогда к власти, не собирались затевать гражданскую войну, в частности, в декабре 1917 года началась демобилизация военной промышленности. Вот эта демобилизация неимоверно разросшихся военных производств на Ижевском и Воткинском заводах привела к росту безработицы среди местного населения и приезжих.

Армии уже не нужно было столько оружия, сколько производили заводы на территории нынешней Удмуртии. При этом в Ижевск весной 1918 года хлынули потоки людей в поисках работы. Это еще больше накалило атмосферу в заводском поселке.

При этом стали возникать проблемы и с продовольствием. Большевики продолжили практику царского правительства по продразверстке. Центральные власти Советской России лишились полноценных поставок хлеба с Украины, охваченной выступлениями против большевиков, а потому его везли и с территории Вятской губернии.

Кроме того, появились так называемые мешочники — спекулянты, которые скупали хлеб у крестьян и увозили в другие районы.

«Восстание было неизбежно, оно было порождено месяцами тоталитарного режима»

При этом историк Алексей Коробейников отмечает, что негатив по отношению к власти большевиков вызвали и принятые ими декреты.

— В частности, большевики приняли декрет об отмене прав наследования, согласно которому все дома и имущество оценкой свыше 10 тысяч рублей переходили в собственность государства. Кроме того, они отменили все царские займы, и облигации, которые были у людей, обратились в труху в одночасье. Они национализировали все торговые предприятия свыше 10 тысяч рублей. Практически все торговые предприятия у нас встали, потому что красных «менеджеров», способных этим управлять, не было. Соответственно материальное положение рабочих резко и радикально ухудшилось, — рассказывает Коробейников.

— Главная причина этого катастрофического явления — восстания или мятежа — все-таки кроется в 1918 году, когда с января пошли косяком разные большевистские мероприятия — национализация, муниципализация, конфискация, атеизация — и все это одним блоком ударило по нашим оружейникам. Восстание было неизбежно, оно было порождено месяцами тоталитарного режима, — считает историк Евгений Шумилов.

Члены «Союза фронтовиков» — участники Первой мировой войны — потребовали у Ижевского Совета выдать им оружие, в этом им было отказано. Фото wikipedia.org



Одним из поводов к выступлению, по мнению Павла Дмитриева, послужило падение 6 августа 1918 года Казани под ударами Чехословацкого корпуса и Народной армии, сформированной белогвардейцами. В связи с этим в Ижевске вновь была объявлена мобилизация, однако члены «Союза фронтовиков» — участники Первой мировой войны — потребовали у Ижевского Совета выдать им оружие, в этом им было отказано.

Восстание началось утром 8 августа после заводского гудка. «Союзу фронтовиков» и сочувствовавшим им горожанам удалось захватить склад с готовым оружием на заводе. По утверждению Павла Дмитриева, всего на 9 августа мятеж поддержали около 3 тысяч жителей Ижевска, и это были не только рабочие, но и офицеры, гимназисты, духовные лица. При этом большинство горожан было лояльно настроено по отношению к происходившим событиям. Восстание охватило также Воткинск и ближайшие села, где крестьяне выгоняли проводивших продразверстку большевиков.

«Мы можем смело говорить о том, что это восстание готовилось»

При этом Дмитриев считает, что Ижевско-Воткинское восстание все же не было спонтанным.

— Это не было стихийное выступление, оно загодя готовилось. Данные из высокопоставленных чекистских источников опубликованы давно. В частности, был такой Артур Артузов, заведующий контрразведывательным отделом ВЧК. Он сообщал, что Ижевск входил в число 23 городов, где одна из крупнейших контрреволюционных заговорщических организаций — Союз защиты Родины и свободы — имела свое отделение и готовила выступления. После того как был подавлен аналогичный мятеж в Ярославле, сюда хлынула целая группа офицеров, участвовавших в этом восстании. Некоторое время спустя сюда приехал главком Прикамской повстанческой армии Федичкин из Казани. Поэтому мы можем смело говорить о том, что это восстание готовилось.

С этим не согласен Евгений Шумилов: он считает, что восстание было вызвано желанием горожан защитить Ижевск от большевиков.

— Восстание в Ижевске воспринимали как способ защитить родной город от орд красных троцкистов и ленинистов, — рассказывает Евгений Шумилов. — В этом плане разбрасывавшиеся с самолетов листовки, в которых большевики угрожали разбомбить завод и город, если они не сдадутся, имели обратный эффект. В то время в городе даже выходила газета, которая называлась «Ижевский защитник». В дни восстания Ижевск жил спокойной жизнью — работали кинотеатры, в которых, правда, показывали старые киноленты. В сентябре заработали женская и мужская гимназии, был создан церковно-архитектурный музей, работали церкви, люди венчались и крестились. Но постепенно Ижевск попадал в осаду, так что с начала сентября горожане выходили рыть окопы.

Наступление Красной Армии по захвату Ижевска и Воткинска началось в октябре. Фото istprof.ru



Активная фаза наступления Красной Армии по захвату Ижевска и Воткинска началась в октябре. 4 октября дивизии под командованием Владимира Азина удалось взять Агрыз, 5 октября — Сарапул. 5 ноября бои начались в Ижевске, взят был город 7 ноября.

При этом повстанцы из Ижевска и Воткинска, понимая, что исход предрешен, покинули города и переправились на другой берег Камы — всего свыше 20 тысяч человек. Впоследствии они примкнули к Русской армии адмирала Колчака. После поражения белых большая часть ижевцев и воткинцев перебралась в Маньчжурию и США.

Герой или вор

Предотвратить и быстро подавить восстание большевикам не удалось. Как отмечает Татьяна Николаева, родственница Ивана Пастухова, возглавлявшего Ижевский Совет рабочих депутатов с ноября 1917 года, причина кроется в нескольких волнах мобилизации. Самых активных и ярых сторонников большевиков в Ижевске и Воткинске мобилизовали на фронт — на подавление уже возникших мятежей в других частях страны. В результате большевистская организация здесь серьезно ослабла.

Личность Ивана Пастухова историками воспринимается противоречиво. По словам Татьяны Николаевой, пересмотр отношения к нему начался в середине 1960-х годов, когда его стали обвинять в краже части заводской казны. Одни утверждают, что он эвакуировал часть денег, чтобы уберечь их от попадания в руки мятежников, и его сторонники спрятали их где-то в лесу. Другие отмечают, что он превысил полномочия.

По словам Алексея Коробейникова, Пастухов создал, по сути, неконституционный орган — революционный комитет, чтобы сконцентрировать власть в руках большевиков, так как в Ижевском Совете ему подчинялись далеко не все. Кроме того, существовал приказ ЧК о задержании Пастухова, которого обвиняли в краже денег.

Павел Дмитриев отмечает, что на самом деле Иван Пастухов местонахождение денег не знал, так как прятали его другие люди, тем не менее его пытали восставшие, а впоследствии казнили.

Ижевская организация РСДРП, 1909 год (Пастухов стоит в центре, 5-й слева)



После восстановления советской власти на территории нынешней Удмуртии Пастухова и других его сподвижников воспринимали как героев, ставших жертвами мятежа, устроенного белогвардейцами. В их честь них в городе были названы улицы. В 1933 году был открыт памятник Пастухову в центре Ижевска. Однако после пересмотра отношения к нему, в 1967 году, он был перенесен на небольшую улицу Коммунаров.

В Ижевске также существовал дом-музей Ивана Пастухова, однако после нескольких пожаров он пришел в упадок. Многие годы Татьяна Николаева пытается добиться восстановления дома-музея и переноса его с нынешнего места на берегу Ижевского пруда. Однако власти особой заинтересованности в этом не выказывают.

События Ижевско-Воткинского восстания и 100 лет спустя вызывают споры, при этом внимание к нему со стороны общественности и историков велико. В память о погибших в Ижевске у Михаило-Архангельского собора 8 августа зажгли свечи.

— Имеет смысл оставить в памяти тех, кто и с той, и с другой стороны отстаивал свои идеи. Да, они были полярными, но важно здесь то, что эти люди искренне в них верили, отстаивали до конца, — считает Павел Дмитриев.