Исполком Казани: работы на изношенных сетях в Ново-Савиновском районе должны завершить к февралю

Фото: Максим Платонов

Работы на канализационной сети в Ново-Савиновском районе Казани должны завершить к февралю, рассказал замруководителя исполкома Казани Искандер Гиниятуллин в прямом эфире в инстаграм-аккаунте мэрии города.



«По уточненным планам, работы должны завершить к февралю. Во всяком случае, основные повреждения, которые там наблюдаются, мы решим», — ответил Гиниятуллин на комментарий одной из жительниц, которая пожаловалась на нерешенную проблему с неприятным запахом.

Замруководителя исполкома напомнил, что водопровод по Ямашева — Амирхана — Чистопольской был построен в 1985 году и давно изношен. Первая авария на нем произошла в 2011 году. С того времени всего насчиталось 38 повреждений, 23 из которых — только в этом году. Коллектор дошел до критического состояния и работает на износ. Ситуация осложняется высоким уровнем грунтовых вод в районе. В настоящий момент на водопроводе насчитывается десять открытых провалов. Сейчас их устраняет «Водоканал».

Гиниятуллин сообщил, что исполком обратился к руководству республики за финансовой поддержкой для решения этого вопроса.

Фото: Ринат Назметдинов

Канализационный коллапс в городе обострился в начале октября. Подробно о том, что говорили жители и «Водоканал», — читайте в материале «Реального времени».

Маргарита Головатенко