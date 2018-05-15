Казанского неонациста приговорили к двум годам колонии

Верховный суд (ВС) Татарстана утвердил приговор 19-летнему казанцу Ришату Сахабутдинову за проявление неонацистской идеологии осужденному на два года колонии общего режима.



2 марта Вахитовский райсуд Казани признал его виновным по двум статьям УК РФ: 213 (хулиганство) и 112 (умышленное причинение средней тяжести вреда здоровью).

Согласно материалам дела, в 2016 году на почве идеологической ненависти в центре Казани он напал на трех молодых людей, приняв их за панков, одному из которых поломал руки, передает «Коммерсант».

Деяния были квалифицированы как совершенные «по мотивам идеологической ненависти и вражды в отношении какой-либо социальной группы», а также с помощью «предметов, используемых в качестве оружия». Свою вину Сахабутдинов признал частично.

Отмечается, что было зачтено время содержания под стражей со 2 октября 2017 года. Также суд учел несовершеннолетний возраст Сахабутдинова на момент совершения им преступлений, а также его положительные характеристики и «позицию потерпевших о снисхождении».



Напомним, сегодня, 15 мая, Верховный суд РТ рассмотрит вопрос о законности приговора водителю автобуса «Неоплан», сгоревшего под Заинском в июле 2017 года.