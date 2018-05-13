СМИ сообщили тайных встречах Скрипаля с чешскими спецслужбами в 2012 году

Бывший полковник ГРУ Сергей Скрипаль несколько раз встречался с сотрудниками чешских спецслужб. Об этом сообщает издание Respekt.

Уточняется, что Скрипаль по меньшей мере один раз посещал Прагу — в 2012 году.

«Скрипаль посетил Прагу, и хотя задержался здесь лишь на короткое время, его пребывание для местных спецслужб было полезным», — сообщает издание.

Кроме того, представители чешских спецслужб позднее встречались со Скрипалем «как минимум один раз» в Великобритании.

Ранее президент Чехии Милош Земан заявил, что нервно-паралитическое вещество А-234 («Новичок»), которым якобы отравили Скрипаля и его дочь Юлию, производилось и складировалось в Чехии.