В Москве из-за пожара в ТЦ «Времена года» эвакуировали более 150 человек

В Москве сегодня эвакуировали более 150 человек из торгового центра «Времена года» после возгорания. Об этом сообщает "РИА Новости" со ссылкой на представителя оперативного штаба на месте ЧС.

По его словам, пламя возникло на веранде ресторана на четвертом этаже здания.

Собеседник агенства также уточнил, что общая площадь пожара составила 15 квадратных метров. Пострадавших в результате ЧП нет.

Напомним, что в начале апреля произошел пожар в московском ТЦ «Персей для детей». Тогда при ликвидации возгорания пострадали шестеро пожарных, один сотрудник торгового центра погиб.