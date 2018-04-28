АСВ: расходы на банкротство «Уральского Трастового банка» составили более 100 миллионов рублей

Агентство по страхованию вкладов (АСВ) опубликовало отчет о ходе конкурсного производства ижевского ОАО «Уральский Трастовый банк». По данным ведомства, на банкротство банка было потрачено 101,1 млн рублей.

Согласно документам, опубликованным на сайте АСВ, на удовлетворение требований кредиторов было направлено около 454,1 млн рублей.

При этом не удовлетворены требования на 99 млн рублей.

За март 2018 года на выплаты кредиторам деньги не направлялись.

Напомним, что Арбитражный суд Удмуртии признал «Уральский трастовый банк» банкротом 13 июля 2015 года. В АСВ говорят о преднамеренном банкротстве кредитной организации. Уголовное дело по этому факту возбуждалось и приостанавливалось несколько раз. В декабре 2017 года оно вновь было приостановлено «в связи с неустановлением лица, подлежащего привлечению в качестве обвиняемого».