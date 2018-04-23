«Уральский трастовый банк» до сих пор должен кредиторам около 100 млн рублей

Обанкротившееся в 2012 году ОАО «Уральский трастовый банк» до сих пор имеет долг перед кредиторами. Его размер составляет 99 млн рублей.

По данным на 1 апреля, на расчеты с кредиторами Агентство по страхованию вкладов (АСВ) направило 454,1 млн рублей.

В работе находятся четыре исполнительных производства, по которым ведомство может взыскать с должников банка еще 73 млн рублей, говорится в сообщении ведомства.

Отмечается, что балансовая стоимость активов банка составляет 360,2 млн рублей. Однако реальная не превышает 30,6 млн рублей.

С начала 2018 года АСВ не выявило нового имущества банка. Также не проводилось списание либо продажа имущества.

Напомним, что Арбитражный суд Удмуртии признал «Уральский трастовый банк» банкротом 13 июля 2015 года. В АСВ говорят о преднамеренном банкротстве кредитной организации. Уголовное дело по этому факту возбуждалось и приостанавливалось несколько раз. В декабре 2017 года оно вновь было приостановлено «в связи с неустановлением лица, подлежащего привлечению в качестве обвиняемого».