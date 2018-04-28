Утечка газа под Оренбургом могла произойти из-за дефекта трубы

Власти Оренбургского района предположили, что утечка газа возле города могла произойти из-за дефекта труб нефтепровода. Они были установлены недавно.

«В качестве возможных версий рассматриваются дефект трубы или брак сварочных швов», — сообщила пресс-служба районной администрации.

По данным городских властей именно этот участок был установлен в марте 2018 года.

Площадь загрязнения составила 250 кв. метров.

В школах и детсадах отменили прогулки. Родителям было предложено забрать детей домой. Об обращениях жителей области в больницы пока данных нет.

Напомним, что сегодня в нескольких поселках под Оренбургом жители стали жаловаться на резкий запах сероводорода. Специалисты выяснили, что причиной запаха стал прорыв в нефтепроводе возле села Паника.