Под Оренбургом прорвало нефтепровод
Сотрудники МЧС Оренбуржья провели проверку из-за жалоб на запах сероводорода. Спасатели обнаружили, что под Оренбургом произошла разгерметизация нефтепровода.
Сейчас экологи проводят замеры загрязнений воздуха, передает агентство ria56.ru.
Звонки от жителей поселков Экодолье, Берды и Ростоши начали поступать около 11:00.
Источник неприятного запаха обнаружен. Возле села Паника произошла авария на внутрипромысловой ветке нефтепровода.
В МЧС подчеркнули, что на месте работают все экстренные службы.Происшествия
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