Арбитраж РТ признал недействительными несколько сделок «ИнтехБанка» на 33,6 млн рублей

Арбитражный суд Татарстана признал недействительными пять сделок ПАО «ИнтехБанк» на общую сумму 33,6 млн рублей. Об этом говорится в сообщении Агентства по страхованию вкладов (АСВ).

Заявления были поданы 1 ноября, 19 и 22 декабря 2017 года. Сделки были заключены с физлицом, ООО «Тамкар», ООО «Пэлиши», ООО «БАХЕТЛЕ-АГРО» и ООО «СпецПроект».

Сделка с физлицом касалась выплаты единовременной премии в его пользу. Остальные банковские операции с юрлицами относились к списанию денежных средств со счетов в банке.

Кроме того, в удовлетворении одной из сделок с физлицом арбитражным судом было отказано. По другой АСВ отозвало заявление.



Ранее АС РТ отказался признать недействительными сделки «ИнтехБанка» с «Радиотехбанком» на 141,3 млн рублей.