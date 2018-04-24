СМИ: в Татарстане не проводили должные закупки препаратов для лечения ВИЧ

«Коалиция по готовности к лечению» подготовила независимый доклад о ситуации с лекарственным обеспечением ВИЧ-инфицированных пациентов в 2017 году. Авторы доклада выяснили, что в 21 регионе России не проводилась должная закупка препаратов, в том числе и в Татарстане, сообщает «Коммерсант».

«Около 73% всех денежных средств, потраченных за счет региональных бюджетов, пришлось на четыре субъекта РФ: Москва, Московская область, Санкт-Петербург, ХМАО, — говорится в докладе. — Наибольшая сумма денежных средств была выделена из бюджета Москвы — 35% от всего бюджета региональных закупок».

Также в рамках исследования авторы не нашли закупок в Ивановской, Кемеровской, Курганской, Нижегородской, Новгородской, Псковской, Тульской, Ульяновской и Ярославской областях, Забайкальском крае, Дагестане, Ингушетии, Калмыкии, Крыму, Северной Осетии, Туве, Удмуртии, Хакасии, Чувашии, а также в Севастополе.

Ранее ФАС заподозрила Минздрав РФ и «Р-Фарм» в сговоре при закупках препаратов от ВИЧ и туберкулеза, который мог привести к созданию для компании преимущественных условий в закупках препаратов от ВИЧ и туберкулеза.