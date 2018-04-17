Суд в Таиланде оправдал Рыбку и Лесли по делу о нелегальной работе

Суд города Паттайя в Таиланде оправдал Александра Кириллова (Алекс Лесли), Анастасию Вашукевич (Настю Рыбку) и еще шесть россиян и белорусов по делу о незаконной предпринимательской и трудовой деятельности. Об этом сообщил их адвокат Саттхапхон Сийотха.



По его словам, Кириллов и Вашукевич по-прежнему подлежат депортации в страны гражданства, однако покинуть Таиланд пока не смогут, так как в их отношении идет следствие по делу об организации предоставления услуг сексуального характера в составе преступной группы, передает «РИА Новости».

По делу о предоставлении сексуальных услуг в составе преступной группы Настя Рыбка и Алекс Лесли проходят в статусе обвиняемых. По словам адвоката, им грозят длительные сроки наказания. Судебное заседание по этому делу назначено на 24 апреля.



Напомним, что Александр Кириллов и Анастасия Вашукевич были задержаны в Тайланде в конце февраля за незаконное проведение секс-тренинга.